Carantină națională pentru ovine și caprine. ANSVSA suspendă transporturile timp de 30 de zile după apariția unui focar de pestă a micilor rumegătoare

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a instituit carantină la nivel național pentru ovine și caprine, pe o perioadă de 30 de zile, după confirmarea unui focar de Pestă a Micilor Rumegătoare (PMR) într-o exploatație din județul Mureș.

Decizia a fost adoptată în 8 iulie de Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU), prin Centrul Național de Combatere a Bolilor, în contextul în care evoluția noului focar se suprapune peste focarele active de Pestă Porcină Africană (PPA).

Potrivit ANSVSA, pe durata carantinei sunt suspendate toate mișcările de ovine și caprine pe teritoriul României. Excepție fac doar transporturile directe către abatoare, care pot fi efectuate numai cu aprobarea Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) competente, în baza unei solicitări scrise.

Printre măsurile dispuse se numără și interzicerea pășunatului în zonele afectate, precum și utilizarea aceleiași pășuni de către mai mulți crescători, pentru a limita contactul dintre efective și răspândirea virusului.

Totodată, Poliția Română, Jandarmeria și Poliția de Frontieră vor intensifica verificările în trafic pentru depistarea transporturilor ilegale de animale. În cazul identificării unui transport clandestin, animalele vor fi reținute, iar un medic veterinar din cadrul DSVSA va trebui să intervină în cel mult 60 de minute.

Autoritățile au dispus și măsuri suplimentare pentru monitorizarea faunei sălbatice. Gestionarii fondurilor de vânătoare sunt obligați să colecteze și să transporte la laboratoarele DSVSA cadavrele de rumegătoare, cervide și porcine găsite în teren, iar primăriile din zonele de restricție trebuie să asigure condițiile necesare pentru neutralizarea în siguranță a carcaselor provenite din exploatații.

Potrivit specialiștilor, perioada de 30 de zile a fost stabilită pentru a întrerupe lanțul de transmitere a virusului, care își pierde contagiozitatea în aproximativ 21 de zile, intervalul suplimentar reprezentând o marjă de siguranță.

ANSVSA precizează că virusul pestei porcine africane nu se transmite la om și nu reprezintă un risc pentru siguranța alimentară.

Planurile de aplicare a măsurilor la nivel local vor fi elaborate de Comitetele Județene pentru Situații de Urgență în termen de 24 de ore, iar restricțiile vor fi adaptate în funcție de evoluția situației epidemiologice.

Autoritățile le solicită crescătorilor de animale să respecte cu strictețe măsurile de biosecuritate și să anunțe de îndată medicul veterinar în cazul apariției unor semne de boală sau al unor mortalități în efective.