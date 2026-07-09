Lupte greco-romane: „CSMei” băcăuani de Europene U20: Ionuț Mereuță-bronz, Dragoș Draga- locul 5

Școala băcăuană de lupte continuă să confirme. Inclusiv pe plan internațional. Campionatele Europene Under 20 derulate în această perioadă la Skopje, în Macedonia, sunt cea mai recentă și mai bună dovadă.

La greco-romane, România și-a trecut în cont două medalii de bronz și două locuri 5, iar jumătate din această „zestre” poartă amprenta CSM Bacău grație lui Ionuț Mereuță și Dragoș Draga, cei doi „tricolori” formați și antrenați la club de Irinel și Mihai Botez. Mereuță a cucerit bronzul în limitele categoriei 63 kg, în timp ce Dragoș Draga s-a plasat al cincilea la 60 kg.

O adevărată reușită, în condițiile în care ambii luptători băcăuani au avut parte de un traseu foarte dificil. Mereuță și-a început parcursul cu o victorie cu 6-2 în fața medaliatului de Mondiale, turcul Abdul Samed Arslantas, pentru ca în „sferturi” să obțină o altă izbândă de prestigiu: 4-2 contra gruzinului Giorgi Tchikaidze, deținător al titlului european și mondial la 60 kg.

În semifinale, „CSMeul” băcăuan a cedat cu 9-1 disputa susținută în compania celui care avea să câștige și aurul continental, ucraineanul Maksut Sultanov. Dacă Sultanov a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului după un succes cu 12-3 în finala mare cu armeanul Aleks Margarayan, în schimb Ionuț Mereuță și-a adjudecat finala mică și, implicit bronzul european U20, după 8-0 cu norvegianul Vetle Amadeus Gunheim Hatland. În luptă pentru bronz, dar la 60 kg, a fost și celălalt reprezentant al CSM Bacău sub tricolor, Dragoș Draga.

Deși a schimbat categoria de greutate, trecând la 60 kg, „CSMeul” a avut o evoluție curajoasă, încheiind pe poziția a cincea, după ce a fost învins cu 6-1 în finala mică de medaliatul european, azerul Aykhan Javadov.