Primăria Bacău scoate la licitație zeci de spații comerciale în Piața Centrală și Piața de Gros

Primăria Municipiului Bacău a lansat procedurile de licitație pentru atribuirea mai multor spații comerciale din Piața Centrală și Piața de Gros, destinate comercianților care doresc să își desfășoare activitatea în următorii cinci ani.

Potrivit primarului Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, sunt disponibile 60 de loturi de module comerciale pentru vânzarea de flori, articole de îmbrăcăminte, produse lactate și alte bunuri de larg consum. De asemenea, administrația locală a deschis procedura de licitație și pentru cinci spații de depozitare situate în Piața de Gros.

Licitațiile vor avea loc în cursul lunii august, iar ofertele pot fi depuse la Centrul de Informare pentru Cetățeni, cu respectarea condițiilor prevăzute în documentația de atribuire.

Edilul municipiului a precizat că, pentru a îmbunătăți condițiile de desfășurare a activității comerciale, mai multe module au fost comasate, astfel încât să fie redusă aglomerația de pe culoare, iar comerțul să se desfășoare exclusiv în interiorul spațiilor amenajate.

Totodată, pentru a crește interesul comercianților, municipalitatea a redus prețurile de pornire la licitație. Ca exemplu, pentru două module situate pe primul rând, chiria de pornire a fost diminuată de la aproximativ 3.800 de lei la 2.600 de lei.

Reprezentanții Primăriei îi îndeamnă pe cei interesați să consulte cu atenție documentația și să pregătească toate actele necesare pentru participarea la licitație.