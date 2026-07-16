Fotbal/ Liga 3: Aerostar Bacău, din nou pe teren

Lotul antrenat de Andrei Întuneric a demarat pregătirile pentru ediția de campionat ce va începe în ultimul weekend din august

Miercuri, 15 iulie, divizionara C Aerostar Bacău și-a reluat antrenamentele în vederea ediției de campionat ce va debuta la finalul lui august. Reunirea lotului nu a înregistrat absențe, toți cei 20 de jucători răspunzând prezent: Andrei Tancău, Vlăduț Negrea, Adrian Olteanu, Marian Prențu, Denis Ganea, Mario Ganea, Tudor Antohi, Luca Budău, Cristian Coroi, Paulian Banu, Andrei Mazilu, Marian Pruteanu, Luca Bălan, Ștefan Oancea, Teodor Roman, Alexandru Băisan, Filip Belciu, Alexandru Corban, Patrick Pantelei și Andrei Solomon.

Alături de aceștia, la primul antrenament al „aviatorilor” condus de Andrei Întunric, secondat de Claudiu Filip și de antrenorul de portari Cristi Roca au fost prezenți și o serie de jucători Under (ani de naștere 2007 și 2008) aflați în probe la Aerostar. În ceea ce privește noutățile de efectiv, acestea sunt stoperul Denis Ganea (21 ani) și mijlocașul Paulian Banu (25 de ani). Primul mesaj transmis de antrenorul Întuneric „aviatorilor” a fost fără echivoc:

„Personal, nu vreau să mai trec prin ceea ce am trăit returul trecut. Acesta trebuie să fie și gândul vostru. Prin urmare, încă din prima zi de pregătiri trebuie să facem lucrurile astfel încât să avem un cu totul alt parcurs”. Tehnicianul băcăuan a mărturisit că și-a simțit jucătorii „dornici de a reîncepe treaba, cu multă energie”. Ținând cont și de jucătorii aflați în probe, în acest weekend Andrei Întuneric va organiza un joc școală pe sinteticul de la Buhuși: „Voi completa lotul cu câțiva juniori, astfel încât să fac trei echipe de câte zece jucători”.

Aerostar și-a definitivat programul jocurilor-test din această vară, adversarii fiind următorii: FC Bacău (25 iulie, deplasare), CSM Vaslui (1 august, deplasare), CSM Pașcani (8 august, deplasare), Corona Brașov (9 august, Borsec), CSM Adjud (15 august, acasă) și Sporting Liești (22 august, locația urmând să fie stabilită în funcție de țintarul campionatului). Se știe și data primului meci oficial al sezonului: pe 29 iulie, în primul tur al Cupei României, contra unui adversar ce va fi decis ulterior, de FRF, pe criterii geografice.