O nouă tehnologie românească pentru fermieri, lansată la Simpozionul Internațional Romchim Protect

Compania Romchim Protect, din Bacău, organizează a XIII-a ediție a Simpozionului Internațional „Soluții Științifice. Inovatoare în Agricultură”. Peste 200 de participanți din România și din străinătate, șase teme de actualitate și o nouă inovație românească dedicată fermierilor vor transforma, în perioada 23–24 iulie 2026, județul Bacău într-un important centru al cercetării și tehnologiei agricole. „Am inițiat acest simpozion din convingerea că agricultura are nevoie de mai mult decât produse. Are nevoie de cercetare, de dialog și de soluții testate în condiții reale. După treisprezece ediții, suntem mândri că fiecare întâlnire a adus cel puțin o inovație nouă, iar anul acesta prezentăm un produs dezvoltat chiar la solicitarea fermierilor. Pentru noi, aceasta este cea mai valoroasă confirmare că ascultăm piața și transformăm nevoile din câmp în tehnologii utile.” – ne-a declarat Ion Neculcea, inventatorul și fondatorul Romchim Protect

Evenimentul a devenit o tradiție în agribusiness-ul românesc și un reper pentru promovarea cercetării aplicate, a tehnologiilor moderne și a dialogului dintre mediul academic și fermieri.

În cei treisprezece ani de existență, simpozionul a evoluat pornind de la o întâlnire dedicată specialiștilor într-o platformă internațională de schimb de experiență, reunind cercetători, profesori universitari, fermieri, distribuitori și reprezentanți ai unor companii importante din domeniul agricol.

O nouă inovație, născută din nevoile fermierilor

La simpozionul din acest an va fi prezentată, în premieră, o tehnologie românească destinată tratării semințelor înainte de semănat. Noul biostimulator multifuncțional a fost dezvoltat pornind de la solicitările venite direct din ferme, unde pierderile provocate de păsări imediat după semănat reprezintă una dintre cele mai costisitoare probleme pentru culturile agricole.

Produsul îmbină efectul de stimulare a germinației și dezvoltării timpurii cu un mecanism inovator care contribuie la reducerea atacului păsărilor asupra semințelor, oferind fermierilor o soluție integrată încă din primele zile ale culturii.

Parteneriat pentru agricultura viitorului

Ediția din acest an este organizată împreună cu parteneri importanți din domeniul agricol, printre care Soufflet Agro România, Ideea Fertil, Natura Rustic, VSD No-Till și eAgronom, confirmând caracterul colaborativ al evenimentului și interesul comun pentru dezvoltarea unei agriculturi performante și sustenabile.

Programul științific va aborda teme de maximă actualitate, precum agricultura regenerativă, fertilizarea ecologică, tehnologiile No-Till, managementul amprentei de carbon și utilizarea consorțiilor microbiene pentru refacerea fertilității solului.

Ziua dedicată demonstrațiilor în câmp

Cea de-a doua zi a simpozionului va avea loc în comuna Filipești, pe Platforma Experimentală de Nutriție și Genetică Vegetală Romchim Protect, un proiect unic în România.

Platforma reprezintă singurul centru integrat de acest tip din țară, unde fermierii pot observa, în condiții reale de cultură, efectele tehnologiilor moderne asupra dezvoltării plantelor.

Participanții vor avea ocazia să compare variante tehnologice, să analizeze rezultatele experimentelor și să discute direct cu specialiștii implicați în cercetare și dezvoltare.

Investiții continue în cercetare și inovare

Prin organizarea celei de-a XIII-a ediții a simpozionului, Romchim Protect își reconfirmă misiunea de a investi permanent în cercetare aplicată și în dezvoltarea unor soluții inovatoare pentru agricultura românească.

Compania consideră că viitorul agriculturii se construiește prin colaborarea dintre cercetători, mediul universitar și fermieri, iar fiecare produs nou trebuie să răspundă unor probleme reale întâlnite în câmp.

După treisprezece ediții consecutive, Simpozionul Internațional „Soluții Științifice Inovatoare în Agricultură” nu mai reprezintă doar un eveniment anual, ci o dovadă că inovația românească poate genera soluții cu impact real pentru agricultura modernă și poate contribui la dezvoltarea unei agriculturi mai competitive, mai eficiente și mai sustenabile.

„Fertilizare cu capul, nu cu sacul”!

Aceasta este „filosofia” companiei Romchim Protect. Firma este specializată în cercetare, inovare și producția de soluții chimice performante destinate unor domenii variate, precum agricultura, construcțiile, aviația, infrastructura rutieră, industria și igiena profesională.

Compania s-a remarcat prin dezvoltarea unor produse originale, multe dintre ele brevetate și premiate la saloane internaționale de inventică. Portofoliul său cuprinde peste 250 de produse, printre care îngrășăminte și biostimulatori agricoli, degivranți pentru aeronave și infrastructura rutieră, soluții ignifuge, rășini epoxidice, vopsele speciale, mortare, tencuieli și dezinfectanți. Romchim Protect este recunoscută drept unul dintre puținii producători de fluide pentru degivrarea aeronavelor din Europa Centrală și de Est.

Activitatea companiei este orientată către cercetare și dezvoltare, colaborând cu institute de profil din țară și din străinătate. Produsele sunt fabricate pe linii tehnologice moderne și sunt certificate de laboratoare din Europa, Canada și Statele Unite, în conformitate cu standardele internaționale de calitate.

De-a lungul activității sale, Romchim Protect a obținut numeroase medalii și distincții pentru inovație, inclusiv la Salonul Internațional EUREKA de la Bruxelles și la Salonul Internațional de Inventică „Inventica” Iași, consolidându-și reputația ca una dintre cele mai inovatoare companii românești din industria chimică.

Petru Done, UZPR Bacău