BAC 2026 în județul Bacău: profilurile reale domină clasamentul. Informatica intensiv și Matematica Pedagogic au cele mai mari medii

Rezultatele examenului de Bacalaureat 2026 confirmă încă o dată că elevii de la profilurile reale continuă să obțină cele mai bune performanțe în județul Bacău. Analiza mediilor pe principalele probe și specializări, după soluționarea contestațiilor, arată diferențe importante între profiluri, dar și un nivel general ridicat al notelor.

Cea mai mare medie județeană a fost înregistrată la specializarea Matematică Pedagogic, unde cei 55 de candidați au obținut o medie de 8,67. Imediat după aceasta se află elevii de la Informatică intensiv C/C++, cu o medie de 8,64, confirmând nivelul ridicat de pregătire al celor care au ales una dintre cele mai solicitante specializări din învățământul liceal.

Pe locul al treilea se situează profilul Matematică-Informatică, cu o medie județeană de 8,32, urmat de Istorie – Filologie, unde media este 8,20.

Specializarea Istorie – Științe Sociale, care a avut și cel mai mare număr de candidați, peste 1.300, a înregistrat o medie de 8,06, în timp ce Matematică – Științele Naturii a avut media de 7,70.

Profilurile reale continuă să domine

Privite în ansamblu, rezultatele arată că specializările din domeniul real păstrează un avantaj clar față de cele umaniste.

Elevii care au susținut probe la Matematică-Informatică și Informatică intensiv au obținut cele mai bune rezultate din județ, diferențele fiind de aproape un punct față de unele profiluri cu un număr mare de candidați.

Acest lucru nu este întâmplător. Profilurile reale atrag, în general, elevii cu cele mai mari medii de admitere în liceu și presupun un nivel ridicat de pregătire pe parcursul celor patru ani de studiu.

Științele Sociale rămân cele mai populare

Dacă profilurile reale domină clasamentul mediilor, Științele Sociale conduc detașat în ceea ce privește numărul de absolvenți.

Nu mai puțin de 1.306 elevi au susținut această probă la Bacalaureat, de peste două ori mai mulți decât la Matematică-Informatică și de aproape șase ori mai mulți decât la Informatică intensiv.

Numărul candidaților pe principalele specializări a fost:

Științe Sociale (Istorie): 1.306 elevi

Matematică-Informatică: 629 elevi

Științele Naturii: 507 elevi

Filologie: 449 elevi

Informatică intensiv C/C++: 217 elevi

Matematică Pedagogic: 55 elevi

Datele arată că, deși profilurile reale generează cele mai mari medii, cele umaniste continuă să fie preferate de un număr important de absolvenți.

Toate mediile sunt mult peste pragul de promovare

Un alt aspect care reiese din analiza datelor este că toate mediile județene se situează confortabil peste pragul minim de promovare, reprezentat de nota 5.

Chiar și specializarea cu cea mai mică medie, Matematică – Științele Naturii, înregistrează 7,70, ceea ce indică un nivel general bun al rezultatelor obținute de absolvenții din județul Bacău.

Diferența dintre cea mai mare și cea mai mică medie este de aproximativ un punct, semn că performanțele sunt relativ echilibrate între principalele specializări.

Un indicator al nivelului de pregătire

Specialiștii în educație atrag atenția că mediile pe profiluri nu reflectă doar dificultatea examenului, ci și nivelul de selecție al elevilor încă din momentul admiterii la liceu.

Profilurile cu cele mai ridicate medii de admitere tind să înregistreze și cele mai bune rezultate la examenul de Bacalaureat, iar această tendință se regăsește și în județul Bacău.

Analiza pe licee și evoluția mediilor de admitere din ultimii ani arată că această ierarhie s-a menținut relativ constant, subiect pe care îl vom detalia într-un material separat dedicat competiției dintre liceele băcăuane și evoluției acestora în perioada 2019–2025.