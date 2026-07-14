Două persoane au ajuns la spital în urma unui accident produs pe DN2/E85, în comuna Nicolae Bălcescu

Două persoane au fost rănite într-un accident rutier produs marți după-amiază pe DN2/E85, în comuna Nicolae Bălcescu, intervenția fiind asigurată de pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău.

La locul evenimentului au fost trimise o autospecială de stingere cu apă și spumă, precum și un echipaj SMURD, pentru acordarea primului ajutor și asigurarea măsurilor de siguranță.

În urma impactului au rezultat două victime, care erau conștiente și cooperante la sosirea echipajelor de intervenție. După evaluarea medicală efectuată la fața locului, acestea au fost transportate la spital de echipajele SMURD și ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ), pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

Pe durata intervenției, pompierii au luat măsuri de prevenire și stingere a incendiilor, pentru eliminarea eventualelor pericole generate de accident.

Cauzele și împrejurările în care s-a produs evenimentul rutier urmează să fie stabilite de polițiști, în urma cercetărilor.