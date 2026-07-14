Stomatologie digitală în Bacău: cum ajută tehnologia la diagnostic și tratamente dentare mai precise

Stomatologia modernă s-a schimbat mult în ultimii ani. Dacă în trecut multe tratamente se bazau în principal pe examinarea clinică și pe radiografii clasice, astăzi tehnologia digitală oferă medicului informații mai detaliate și îl ajută să planifice tratamentele într-un mod mai precis și mai personalizat.

La Clinica Denti Service Bacău, pacienții pot beneficia de diagnostic digital integrat, radiologie dentară CBCT 3D, scanare intraorală, tehnologie CEREC, microscop endodontic și alte echipamente moderne folosite în tratamente stomatologice complexe.

De ce este important diagnosticul digital?

Un tratament stomatologic corect începe cu un diagnostic corect. Durerea dentară, lipsa unui dinte, problemele gingivale sau nevoia unei lucrări protetice pot avea cauze diferite de la un pacient la altul.

Tehnologia digitală ajută medicul să analizeze mai bine situația clinică și să explice pacientului variantele de tratament. În funcție de caz, evaluarea poate include consultație, radiografie dentară, CBCT 3D, scanare intraorală și plan de tratament personalizat.

CBCT 3D – imagine detaliată pentru cazuri complexe

Radiologia dentară CBCT 3D oferă o imagine tridimensională a structurilor dentare și osoase. Această investigație poate fi utilă în mai multe situații: evaluarea pentru implant dentar, analiza molarilor de minte, tratamente chirurgicale, probleme endodontice, infecții dentare sau planificarea unor lucrări complexe.

CBCT-ul permite medicului să vadă detalii care nu sunt întotdeauna vizibile pe o radiografie simplă. În cazul implanturilor dentare, de exemplu, ajută la evaluarea volumului osos, a poziției sinusurilor, a nervilor și a spațiului disponibil pentru tratament.

Scanarea intraorală – alternativă modernă la amprentele clasice

Scanarea intraorală este o metodă digitală prin care se obține o imagine exactă a dinților și a arcadei dentare. Pentru pacient, această procedură poate fi mai confortabilă decât amprentele clasice, iar pentru medic și tehnician oferă date utile pentru planificarea lucrărilor protetice.

Scanarea digitală poate fi folosită în protetică, ortodonție, implantologie și în realizarea unor lucrări dentare personalizate. Imaginea obținută poate fi analizată pe ecran, ceea ce ajută pacientul să înțeleagă mai bine situația sa dentară și variantele de tratament.

Coroane dentare CEREC – lucrări digitale realizate rapid

Tehnologia CEREC permite realizarea unor coroane dentare printr-un flux digital: scanare intraorală, proiectare computerizată și frezare a lucrării. În anumite cazuri, coroana poate fi realizată într-un timp mai scurt decât prin metodele clasice, în funcție de situația clinică și de planul stabilit de medic.

Coroanele dentare CEREC pot fi recomandate atunci când un dinte este afectat de carii mari, fracturi, tratamente de canal sau când este nevoie de refacerea formei și funcției dintelui. Alegerea soluției potrivite se face însă doar după consultație și evaluare.

Tehnologia nu înlocuiește medicul, ci îl ajută

Un aspect important este că tehnologia nu înlocuiește experiența medicului. Echipamentele moderne ajută la diagnostic, planificare și comunicare cu pacientul, dar decizia finală se ia în urma unei evaluări clinice complete.

Fiecare pacient are o situație diferită. De aceea, tratamentele stomatologice trebuie personalizate în funcție de starea dinților, sănătatea gingiilor, structura osoasă, istoricul medical și obiectivele pacientului.

Denti Service Bacău – tratamente stomatologice moderne, cu plan personalizat

Clinica Denti Service Bacău oferă servicii stomatologice moderne pentru pacienți din Bacău și din împrejurimi. Clinica dispune de radiologie dentară CBCT 3D, scanner intraoral, tehnologie CEREC, microscop endodontic, laser dentar și echipamente moderne pentru diagnostic și tratamente stomatologice complexe.

Printre serviciile disponibile se numără consultația stomatologică, implantologia dentară, chirurgia dento-alveolară, protetica dentară, coroanele dentare CEREC, endodonția la microscop, ortodonția, igienizarea profesională și radiologia dentară 3D.

Pacienții care doresc să afle ce variantă de tratament este potrivită pentru cazul lor pot programa o consultație și un plan de tratament personalizat.

Clinica Denti Service Bacău

Str. Ștefan cel Mare nr. 34, Bacău

Telefon/WhatsApp: 0749 153 874

Site: https://www.dentiservice.ro/