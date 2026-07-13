Polițist aflat în timpul liber a prins un bărbat bănuit de furt, în municipiul Bacău

Un polițist din cadrul Serviciului Județean de Poliție Transporturi Bacău, aflat în timpul liber, a intervenit prompt și a reușit să prindă un bărbat bănuit că ar fi furat mai multe bunuri dintr-un magazin din municipiul Bacău.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, incidentul s-a petrecut duminică, 12 iulie, în jurul orei 15:30. Polițistul a observat un bărbat care ar fi sustras mai multe produse dintr-o societate comercială și a pornit imediat în urmărirea acestuia.

Agentul a reușit să îl prindă și să îl imobilizeze, după care a solicitat sprijinul colegilor din cadrul Secției 1 Poliție Bacău.

În urma verificărilor, oamenii legii au stabilit că este vorba despre un bărbat în vârstă de 29 de ani, din municipiul Bacău. Asupra acestuia au fost găsite bunurile reclamate ca fiind sustrase din magazin.

Prejudiciul a fost recuperat în totalitate, iar produsele au fost restituite reprezentanților societății comerciale.

Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de furt și continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta.