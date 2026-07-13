Polițiștii rutieri acționează astăzi pe DN2 – E85. Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență

Polițiștii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău desfășoară, luni, între orele 13:00 și 17:00, o acțiune de prevenire a accidentelor rutiere pe DN2 – E85, unul dintre cele mai circulate și periculoase drumuri naționale din județ.

Potrivit IPJ Bacău, activitățile au ca scop creșterea gradului de siguranță rutieră și prevenirea principalelor cauze generatoare de accidente, în special viteza excesivă și comportamentul nepreventiv în trafic.

Polițiștii le recomandă conducătorilor auto să respecte limitele legale de viteză și să adapteze permanent viteza la condițiile de trafic și de drum. De asemenea, șoferii sunt sfătuiți să păstreze o distanță de siguranță față de vehiculul din față, să se asigure înainte de efectuarea oricărei manevre și să respecte regulile privind acordarea priorității.

Totodată, oamenii legii atrag atenția asupra pericolului reprezentat de utilizarea telefonului mobil sau a altor factori care pot distrage atenția în timpul conducerii.

Reprezentanții IPJ Bacău subliniază că respectarea regulilor de circulație și adoptarea unui comportament preventiv la volan reprezintă cele mai eficiente măsuri pentru reducerea riscului de producere a accidentelor și pentru protejarea tuturor participanților la trafic.