Analize gratuite fără plafon pentru românii de peste 40 de ani. Ce drepturi au pacienții și cum pot beneficia de investigațiile preventive

Mulți români renunță la analizele medicale după ce află că laboratorul și-a epuizat plafonul de decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate. Puțini știu însă că există o excepție importantă: persoanele asigurate cu vârsta de peste 40 de ani beneficiază de analize medicale preventive decontate integral, chiar și atunci când laboratorul nu mai are fonduri disponibile pentru celelalte investigații.

Prevederea este inclusă în actualul Contract-cadru privind acordarea serviciilor medicale și are ca scop încurajarea prevenției și depistarea din timp a unor boli grave.

Consultația preventivă este cheia accesului la analize

Pentru a beneficia de aceste investigații, primul pas este o consultație preventivă la medicul de familie, nu o consultație obișnuită.

În funcție de vârstă și de starea de sănătate, medicul completează o riscogramă standardizată, prin care sunt evaluate factorii de risc cardiovascular, metabolic, oncologic și alte afecțiuni care pot apărea odată cu înaintarea în vârstă.

În cazul adulților fără boli cronice, legea permite între una și trei consultații preventive pe an, desfășurate într-un interval de maximum șase luni.

Și persoanele cu boli cronice beneficiază de prevenție

Contrar unei percepții răspândite, existența unei boli cronice nu exclude pacientul din programul de prevenție.

Persoanele cu vârste între 40 și 60 de ani care suferă deja de anumite afecțiuni pot beneficia anual de consultații preventive pentru depistarea altor boli, precum afecțiunile cardiovasculare, cancerul, bolile renale sau problemele de sănătate mintală.

Pentru această categorie sunt decontate aceleași evaluări și analize de laborator ca și în cazul adulților fără boli cronice.

Ce analize pot fi recomandate

În funcție de rezultatul evaluării, medicul de familie poate recomanda o serie de investigații, printre care:

hemoleucogramă completă;

colesterol total și LDL;

proteina C reactivă;

creatinină și evaluarea funcției rinichilor;

TGO și TGP pentru evaluarea ficatului;

raport albumină/creatinină din urină;

investigații ginecologice și testare HPV pentru femei;

test pentru depistarea hemoragiilor oculte în materiile fecale, destinat persoanelor de peste 50 de ani.

Lista exactă este stabilită de medicul de familie în funcție de factorii de risc identificați.

Analizele nu se acordă automat

Specialiștii atrag atenția că investigațiile preventive nu pot fi solicitate pur și simplu de pacient.

Ele sunt acordate doar dacă medicul apreciază că sunt necesare, în urma consultației preventive și a evaluării riscurilor individuale.

De asemenea, dacă aceleași analize au fost deja efectuate și decontate în cursul aceluiași an, ele nu vor fi repetate prin programul de prevenție.

Biletul de trimitere trebuie să fie pentru prevenție

Un element esențial îl reprezintă biletul de trimitere.

Acesta trebuie completat de medic ca bilet de prevenție, având codurile specifice (PREV), deoarece numai în această situație laboratorul poate deconta analizele peste plafonul lunar.

Biletul de prevenție are o valabilitate de 90 de zile, oferind pacientului suficient timp pentru efectuarea investigațiilor.

Ce faci dacă laboratorul refuză analizele

Dacă un laborator aflat în contract cu Casa de Asigurări refuză efectuarea analizelor preventive invocând lipsa plafonului, pacientul poate solicita explicarea refuzului în scris și poate depune o sesizare la casa județeană de asigurări de sănătate.

O altă soluție este prezentarea la un alt laborator aflat în relație contractuală cu CAS, deoarece biletul de prevenție nu este legat de un anumit furnizor.

Prevenția, mai ieftină decât tratamentul

Actualele reglementări încearcă să încurajeze depistarea timpurie a bolilor, într-un sistem sanitar în care costurile tratării afecțiunilor avansate sunt mult mai mari decât cele ale prevenției.

Pentru persoanele de peste 40 de ani, o consultație preventivă anuală și analizele recomandate de medic pot contribui la descoperirea din timp a unor boli cardiovasculare, metabolice, oncologice sau renale, crescând șansele unui tratament eficient și reducând costurile ulterioare ale îngrijirii medicale.