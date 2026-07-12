Galeriile Alfa, Punte de lumină peste Prut. Vernisajul Expoziției–Concurs de Artă Plastică Contemporană „Saloanele Moldovei” – ediția a XXXVI-a

La Galeriile de Artă „Alfa” din Bacău a avut loc vernisajul Expoziției–Concurs de Artă Plastică Contemporană „Saloanele Moldovei” – ediția a XXXVI-a, unul dintre cele mai prestigioase evenimente dedicate artelor vizuale, care promovează dialogul cultural și schimbul artistic dintre România și Republica Moldova.

În deschiderea evenimentului au luat cuvântul Alin Sebastian Popa, managerul Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău, Florina Breazu, artist plastic, critic de artă și președintele Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova, Dionis Pușcuță, șeful Secției de Artă din cadrul Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău, precum și Geta Barbu, muzeograf și fost diriguitor al Secției de Artă, care a contribuit în mod esențial, de-a lungul anilor, la organizarea și dezvoltarea „Saloanelor Moldovei”, încă de la primele sale ediții.

În cadrul alocuțiunilor, vorbitorii au evidențiat importanța acestei manifestări artistice, devenită o tradiție în spațiul cultural românesc și basarabean, precum și rolul său în promovarea artei contemporane, susținerea artiștilor plastici și consolidarea relațiilor culturale dintre cele două țări.

Juriul, alcătuit din șapte artiști din România și Republica Moldova, a evaluat lucrările prezentate de 221 de artiști plastici, realizând o amplă selecție care a inclus pictură, grafică, sculptură, tapiserie, arte decorative și fotografie. Din cele 40 de lucrări nominalizate au fost desemnați câștigătorii celor nouă premii prevăzute în regulamentul competiției.

Premianții ediției a XXXVI-a sunt:

Premiul Ministerului Culturii al Republicii Moldova – Cornel Corcăcel (Galați), pentru lucrarea Despre rocadă.

Premiul Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău, România – Vasile Sîtari (Chișinău), pentru lucrarea Grădina Edenului.

Premiul „Mihail Grecu” al Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova – Nicoleta Olteanu (Brăila), pentru lucrarea Look Beyond the Colors.

Premiul Uniunii Artiștilor Plastici din România – Ruslan Roșca (Chișinău), pentru lucrarea Strada Unirii, din seria Zeii de pretutindeni.

Premiul Muzeului Național de Artă al Moldovei, Republica Moldova – Rodica Gherghinoiu Croitoru (Vrancea), pentru lucrarea Furtuna solară.

Premiul Consiliului Județean Bacău, România – Eugenia Goraș (Suceava), pentru lucrarea Întâlnire.

Premiul Primăriei municipiului Chișinău, Republica Moldova – Florin Mocanu (București), pentru lucrarea Zbor.

Premiul Rezidența Tescani, România – Gheorghe Postovanu (Chișinău), pentru lucrarea Mister.

Premiul Centrului de Cultură „George Apostu” Bacău, România – Doriana Jireghea-Tihonciuc (Chișinău), pentru lucrarea Cel care rămâne.

Vernisajul a reunit artiști plastici, critici de artă, reprezentanți ai instituțiilor de cultură, membri ai Uniunii Artiștilor Plastici și un numeros public iubitor de artă, oferind prilejul unui dialog autentic în jurul creației contemporane și al valorilor culturale comune.

Expoziția poate fi vizitată la Galeriile de Artă „Alfa” din Bacău până la 9 august 2026, oferind publicului posibilitatea de a descoperi lucrările artiștilor selecționați în cadrul acestei prestigioase ediții.

Felicitări organizatorilor, partenerilor, membrilor juriului și tuturor artiștilor participanți pentru contribuția adusă la succesul acestei ediții a „Saloanelor Moldovei”, un reper important în peisajul artei contemporane din România și Republica Moldova!