Incendiu la o locuință din Bârsănești. Aproximativ 100 de metri pătrați au fost afectați

Un incendiu a izbucnit sâmbătă, 11 iulie 2026, la o locuință din comuna Bârsănești, satul Bârsănești, intervenția fiind asigurată de pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești.

La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă. De asemenea, au fost alertați membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, precum și reprezentanții Delgaz Grid.

În urma incendiului au fost distruși aproximativ 100 de metri pătrați din locuință, precum și mai multe bunuri aflate în interior. Din fericire, evenimentul nu s-a soldat cu victime.

Potrivit primelor cercetări, cauza probabilă a producerii incendiului a fost un cablu electric defect sau neizolat corespunzător.

Pentru a reduce riscul producerii unor astfel de incidente, pompierii recomandă verificarea periodică a instalațiilor electrice, înlocuirea cablurilor și echipamentelor deteriorate și utilizarea exclusivă a aparatelor electrice aflate în stare bună de funcționare.