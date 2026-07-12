Expoziția „Saloanele Moldovei” s-a deschis la Bacău. Peste 220 de artiști din România și Republica Moldova expun la ediția a XXXVI-a

Expoziția „Saloanele Moldovei”, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate artelor vizuale din România și Republica Moldova, a fost inaugurată vineri, 10 iulie 2026, la Galeriile de Artă „Alfa” ale Muzeului de Artă din cadrul Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” din Bacău.

Vernisajul a reunit numeroși artiști de pe ambele maluri ale Prutului, oficialități și iubitori ai artei, marcând debutul celei de-a XXXVI-a ediții a manifestării.

Juriul, alcătuit din șapte artiști din România și Republica Moldova, a evaluat lucrările prezentate de 221 de artiști plastici, realizând o amplă selecție care include pictură, grafică, sculptură, tapiserie, arte decorative și fotografie. Din cele 40 de lucrări nominalizate au fost desemnați câștigătorii celor nouă premii prevăzute în regulamentul competiției.

Printre laureați se numără Cornel Corcăcel, recompensat cu Premiul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Vasile Sâtari, câștigătorul Premiului Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău, Nicoleta Olteanu, laureată a Premiului „Mihail Grecu” al Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova, precum și Ruslan Roșca, distins cu Premiul Uniunii Artiștilor Plastici din România.

Alte distincții au revenit artiștilor Rodica Gherghinoiu Croitoru, Eugenia Goraș, Florin Mocanu, Gheorghe Postovanu și Doriana Jireghea-Tihonciuc.

Centrul de Cultură „George Apostu” din Bacău și-a continuat tradiția de partener al evenimentului, acordând propriul premiu artistei Doriana Jireghea-Tihonciuc, membru titular al Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova, pentru lucrarea „Cel care rămâne”.

„Felicităm cu toată căldura premianta Centrului pentru această reușită și, nu în ultimul rând, organizatorii, toți premianții și participanții la această ediție. În calitate de partener, vom sprijini organizarea viitoarelor ediții ale programului, dorindu-ne ca Saloanele Moldovei să rămână un reper al creației artistice, iar artiștii să beneficieze de recunoașterea și susținerea pe care le merită”, a transmis managerul Centrului de Cultură „George Apostu”, Ovidiu Ungureanu.

Ediția din acest an este organizată de Uniunea Artiștilor Plastici din Republica Moldova, Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău și Consiliul Județean Bacău, în parteneriat cu instituții culturale din România și Republica Moldova, consolidând statutul „Saloanelor Moldovei” ca una dintre cele mai importante platforme de dialog artistic din spațiul cultural românesc.