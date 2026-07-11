Elevii din Dofteana care au reprezentat România la Campionatul Mondial FIRST Lego League din Mexic, primiți la Primărie. Primarul propune acordarea titlului de Cetățean de Onoare

Cei trei elevi din comuna Dofteana care au făcut parte din echipa de robotică ȘTIM a Colegiului Național „Dimitrie Cantemir” din Onești au fost primiți la Primăria Dofteana de către primarul comunei, în cadrul unei întâlniri dedicate performanței obținute la competiția internațională International Open Championship Mexico 2026 – FIRST Lego League Challenge.

Elevii au fost însoțiți de un coleg din echipă, precum și de diriginta și mentorul lor, profesorul Otilia Panfil. Întâlnirea a reprezentat și un prilej de a mulțumi administrației locale pentru sprijinul financiar acordat, care a făcut posibilă participarea echipei la competiția desfășurată în Guadalajara, Mexic.

În semn de recunoștință, tinerii i-au oferit primarului un suvenir adus din Mexic – o pălărie tradițională mexicană – ca simbol al aprecierii pentru susținerea acordată.

Edilul i-a felicitat pe elevi pentru rezultatele obținute și a reafirmat angajamentul administrației locale de a sprijini și pe viitor tinerii care obțin performanțe și promovează imaginea comunei Dofteana la nivel național și internațional.

Totodată, primarul și-a exprimat intenția de a iniția demersurile necesare pentru acordarea titlului de Cetățean de Onoare al comunei Dofteana celor trei elevi din localitate, în semn de recunoaștere a performanței lor internaționale și a contribuției aduse la promovarea comunității.

Reprezentanții Primăriei Dofteana au transmis felicitări elevilor și echipei de robotică, apreciind că rezultatele lor reprezintă un motiv de mândrie pentru întreaga comunitate și un exemplu pentru generațiile tinere.