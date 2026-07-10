„Zootopia 2”, proiectat sâmbătă în Parcul Catedralei din Bacău. Accesul este gratuit

Municipiul Bacău invită publicul la o nouă ediție a evenimentului „Cinema în aer liber”, programată sâmbătă, 11 iulie, de la ora 21:00, în Parcul Catedralei. Intrarea este liberă.

În cadrul proiecției va rula animația „Zootopia 2”, continuarea unuia dintre cele mai apreciate filme de animație din ultimul deceniu.

Evenimentul face parte din seria proiecțiilor organizate în aer liber și oferă publicului ocazia de a viziona, într-o atmosferă relaxată, continuarea aventurilor îndrăgitelor personaje Judy Hopps și Nick Wilde.

În „Zootopia 2”, cei doi parteneri revin într-o nouă investigație care îi poartă prin cartiere necunoscute ale metropolei Zootopia. Apar personaje noi, provocări neașteptate și un mister care pune la încercare prietenia și spiritul de echipă al celor doi detectivi. Filmul îmbină umorul specific seriei cu mesaje despre încredere, diversitate și colaborare, adresându-se atât copiilor, cât și adulților.

Lansat ca o continuare a animației premiate cu Oscar în 2017, „Zootopia 2” păstrează stilul vizual spectaculos și ritmul alert care au făcut din primul film un succes de box-office la nivel mondial.

Evenimentul va avea loc în Parcul Catedralei, cu începere de la ora 21:00, iar accesul este gratuit. Participanții sunt încurajați să își aducă o pătură sau un scaun pliant pentru un plus de confort în timpul proiecției.