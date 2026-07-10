64 de cazuri de boală diareică acută, raportate într-o săptămână în județul Bacău. Ce recomandă DSP

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Bacău a raportat 64 de cazuri de boală diareică acută (BDA) înregistrate în județ în perioada 29 iunie – 5 iulie 2026, în cadrul monitorizării sezoniere a afecțiunilor digestive desfășurate la nivel național.

Potrivit instituției, dintre cele 64 de îmbolnăviri, 24 au fost diagnosticate în cabinetele medicilor de familie, iar alte 40 de cazuri au necesitat internare. Cele mai multe spitalizări au fost înregistrate în rândul copiilor din grupele de vârstă 0–1 an și 1–4 ani.

Monitorizarea realizată de DSP Bacău se desfășoară în perioada iunie–octombrie 2026 și vizează morbiditatea prin boli digestive, inclusiv boala diareică acută, enterocolitele, dizenteria și alte afecțiuni digestive transmisibile.

Pentru reducerea riscului de îmbolnăvire, specialiștii recomandă respectarea unor măsuri elementare de igienă: spălarea mâinilor cu apă și săpun înainte de masă și după folosirea toaletei, spălarea fructelor și legumelor înainte de consum, prepararea termică corespunzătoare a alimentelor perisabile și păstrarea acestora în condiții igienice, ferite de insecte și alți vectori.

De asemenea, DSP recomandă păstrarea apei în recipiente curate și acoperite, menținerea curățeniei în locuință și evacuarea corespunzătoare a deșeurilor menajere. Totodată, populația este sfătuită să evite consumul de alimente cumpărate de la comercianți stradali sau din magazine care nu dispun de instalații frigorifice funcționale pentru păstrarea produselor alimentare.

Datele au fost comunicate de Direcția de Sănătate Publică Bacău, prin directorul executiv, dr. Carmen-Mihaela Arim.