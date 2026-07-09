SJU Bacău a achiziționat un sistem de imagistică intraoperatorie de ultimă generație. Spitalul susține că este primul din sistemul public care utilizează această tehnologie

Spitalul Județean de Urgență Bacău a anunțat achiziția unui sistem de imagistică intraoperatorie Philips Zenition 90 Motorized, considerat unul dintre cele mai moderne echipamente destinate intervențiilor chirurgicale ghidate imagistic. Potrivit conducerii unității medicale, SJU Bacău devine astfel prima și, în prezent, singura unitate sanitară publică din România care utilizează această tehnologie, disponibilă până acum doar în trei clinici private din țară.

Investiția a fost realizată din fondurile proprii ale spitalului, iar masa chirurgicală radiotransparentă Stille Medstone 3CV, necesară utilizării optime a noului sistem, a fost achiziționată cu sprijinul companiei Dedeman.

Noul echipament este un sistem mobil de tip C-arm cu detector plan, destinat intervențiilor chirurgicale complexe. Acesta oferă imagini de înaltă rezoluție în timp real, o mobilitate ridicată și o precizie sporită în timpul operațiilor, contribuind la reducerea timpului operator, creșterea siguranței pacientului și îmbunătățirea rezultatelor medicale.

Prima intervenție realizată cu ajutorul noului sistem a avut loc în Compartimentul de Chirurgie Cardiovasculară, fiind efectuată de echipa formată din dr. Igor Casapciuc, dr. Ion Jelihovschi și dr. Ghenadie Manole, cu sprijinul medicului anestezist dr. Irina Marcu.

Reprezentanții spitalului precizează că echipamentul poate fi utilizat într-o gamă largă de specialități medicale, inclusiv în cardiologie intervențională, chirurgie vasculară, ortopedie, urologie, gastroenterologie intervențională (ERCP), neurochirurgie și terapia durerii, facilitând dezvoltarea intervențiilor minim invazive.

Investiția este completată de masa chirurgicală radiotransparentă Stille Medstone 3CV, al cărei blat din fibră de carbon și sistem de deplasare permit poziționarea precisă a pacientului și utilizarea eficientă a sistemului de imagistică în timpul intervențiilor.

Managerul Spitalului Județean de Urgență Bacău, Ion-Marius Savin, a declarat că achiziția reprezintă o investiție strategică pentru dezvoltarea medicinei intervenționale în cadrul unității sanitare.

„Ne-am propus ca pacienții din județul Bacău să aibă acces la tehnologii de ultimă generație, fără a mai fi nevoiți să se deplaseze în alte centre medicale. Faptul că SJU Bacău este prima și, în prezent, singura unitate sanitară publică din România care utilizează acest sistem confirmă că și într-un spital public performanța poate deveni realitate atunci când există o viziune clară, investiții susținute și profesioniști dedicați”, a afirmat managerul spitalului.

Conducerea SJU Bacău susține că, prin această investiție, unitatea își consolidează poziția printre cele mai bine dotate spitale publice din regiunea Moldovei și continuă procesul de dezvoltare a serviciilor medicale de înaltă performanță.