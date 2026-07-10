Unde își petrec băcăuanii vacanța de vară în 2026. Turcia, Grecia și Bulgaria sunt destinațiile preferate, iar litoralul românesc revine în forță

Vacanța de vară bate la ușă, mai ales acum de când elevii au încheiat socotelile cu anul școlar 2025-2026. Ce-i drept, sunt unii care au furat startul și care deja s-au bucurat de zilele de vară. Cu bagajele pregătite și rezervările făcute încă din iarnă, cei mai mulți dintre băcăuanii aleg în această vară destinații care oferă un raport cât mai bun între preț, confort și siguranță. Dacă în anii trecuți exoticul câștiga teren, sezonul estival 2026 aduce o orientare clară către destinațiile europene, accesibile cu zbor direct și pachete all-inclusive.

Datele din industria turismului arată că Grecia rămâne destinația preferată a românilor în vara acestui an, urmată de insulele italiene și de litoralul turcesc. În același timp, litoralul românesc recuperează teren, pe fondul interesului pentru vacanțe mai aproape de casă.

Doar că, dacă intri din agențiile de turism, informațiile variază ușor de la una la alta, informații care însă nu pot fi considerate un barometru clar.

„La noi în agenție cele mai cătate destinații în această vară sunt Antalya, apoi Bulgaria și apoi Grecia, iar litoralul românesc prinde foarte bine, mai ales pe ofertele last minute”, ne spune reprezentanta unei agenții de turism din centrul orașului.

Am încercat și în altă parte, să vedem dacă informațiile coincid:

„În general sunt solicitări pentru Bulgaria, Grecia, Egipt, Spania, Turcia, litoralul românesc. Și deja se fac înscrieri pentru sarbatori, în destinații exotice sau în Europa. Și mai sunt și mulți clienți fani circuite turistice”, aflăm de la un agent de turism băcăuan.

Aeroportul Bacău, poarta către vacanță

Un factor important care influențează alegerile băcăuanilor este extinderea ofertelor de pe Aeroportul Internațional „George Enescu”. În sezonul de vară 2026 au fost anunțate mai multe curse regulate și charter către destinații turistice foarte căutate, doar că cele de Creta și Egipt nu au avut un grad convingător de ocupare, astfel că au fost relocate în mare majoritate pe Iași și Suceava. În schimb, tot ca o oportunitate, de pe aeroprtul din Bacău sunt operate destinații care pot fi variante foarte bune pentru city-breack-uri, cum ar fi Roma și Londra, și nu numai, soluții pe care băcăuanii le-au descoperit și care încep să le folosească din ce în ce mai mult.

În același timp, agențiile de turism din Bacău confirmă că multe pachete pentru Grecia și Turcia au fost rezervate încă din perioada ofertelor „early booking”, fenomen tot mai prezent în comportamentul turiștilor români.

Grecia rămâne în preferințele multor băcăuani

Pentru mulți băcăuani, vacanța perfectă înseamnă plaje cu ape limpezi, taverne tradiționale și costuri rezonabile. Nu este de mirare că insulele grecești continuă să fie în topul preferințelor.

Creta, Rhodos, Corfu și Zakynthos sunt printre destinațiile cele mai solicitate, iar cererea pentru zboruri charter către Grecia este în creștere la nivel național. Specialiștii din turism spun că turiștii apreciază combinația dintre servicii de calitate și flexibilitatea ofertelor.

„Grecia oferă exact ceea ce caută familia românească: mare, gastronomie, siguranță și prețuri încă accesibile”, explică reprezentanții industriei turistice.

Și dacă nu mai sunt operate curse aeriene către Grecia de pe aeroportul din Bacău, având la îndemână autostrada A7, aeroportul din Capitală, care are cele mai multe destinații la dispoziție, a devenit cel mai solicitat de către băcăuani sin acest punct de vedere.

„Nu cred că există vară să nu mergem în Grecia. Peisajele, plajele și apa sunt uluitoare. Avem câteva locuri favorite, cum ar fi Tasos, Corfu, Zakynthos dar ne dorim să descoperim și alte locații pentru că Grecia cred că e cea mai ofertantă din acest punct de vedere”, susține un turist ce tocmai a achitat un sejur de 7 nopți în Grecia pentru el, soția și cei doi copii.

Turcia rămâne alegerea familiilor

Pentru cei care își doresc confort maxim și buget predictibil, Antalya continuă să fie una dintre cele mai populare opțiuni. Hotelurile all-inclusive și ultra all-inclusive atrag numeroase familii din Bacău, mai ales pe segmentul vacanțelor de o săptămână.

Operatorii din turism remarcă faptul că pachetele complete, care includ transport, cazare și mese, sunt preferate în contextul creșterii costurilor de trai și al dorinței de a evita cheltuielile neprevăzute.

România, surpriza plăcută a sezonului

Dacă în urmă cu câțiva ani litoralul românesc părea să piardă teren în fața destinațiilor externe, vara lui 2026 aduce o revenire spectaculoasă. Numeroși turiști aleg stațiunile de la Marea Neagră pentru vacanțe mai scurte sau pentru escapade de weekend.

Un sondaj realizat la începutul anului arată că aproape opt din zece români iau în calcul litoralul autohton pentru vacanța de vară. Mamaia, Eforie Nord, Costinești și Vama Veche rămân destinații populare, în timp ce turiștii care caută liniște se orientează către sudul litoralului.

Pe forumurile online, mulți români recomandă stațiuni mai puțin aglomerate precum Mangalia, Olimp sau zonele liniștite din Constanța și Eforie Sud, apreciate pentru atmosfera relaxată și prețurile mai echilibrate.

Dacă într-una din agenții cea mai căutată destinație a fost Antalya, în altă parte Grecia a fost cotată ca Numărul 1, iar în altă parte Bulgaria a fost mai preferată. Ce-i drept, Bulgaria a crescut la prețuri comparativ cu anii precedenți, mai ales că din acest an a trecut la moneda euro. Trebuie subliniat în același timp și faptul că la vecinii de la sud de Dunăre există totuși niște lanțuri hoteliere care respectă anumite standarde iar prețurile sunt justificate.

„Bulgaria între 600-1200 euro pentru 2 adulti, depinde de câte stele are hotelul și perioada rezervată. Grecia 1000 -2500 euro, la fel, depinde de perioada și stele hotel cu avionul 2 adulti. Turcia cam la fel cu Grecia”, ne spune în mare un agent de turism.

Cât sunt dispuși să cheltuiască băcăuanii

Tendința generală arată că turiștii români își calculează atent bugetele. Aproximativ 40% alocă între 350 și 500 de euro de persoană pentru vacanța principală, iar aproape o treime sunt dispuși să cheltuiască între 500 și 1.000 de euro. Majoritatea aleg sejururi de șase – șapte zile și rezervă din timp pentru a beneficia de reduceri.

Evident că socoteala din târg nu se potrivește cu cea de acasă. Dar ce mai contează, atunci când vacanța de vară e din ce în ce mai aproape iar marea te așteaptă în toată splendoarea ei. Sau de ce nu…muntele, pentru că sunt foarte mulți fani de acest gen de călătorie. Sau în Delta Dunări… Sigur, variante de concedii sunt…cum se spune… cu nemiluita. Singurul lucru pe care trebuie să îl faci este să alegi pe sufletul tău, și dacă poți, să nu faci rabat de la nimic. În fond…odată pe an e vacanța de vară! Profită de ea!