„Dar AI-ul a spus că…” Despre analfabetismul funcțional în era inteligenței artificiale

Există o scenă care se repetă tot mai des în dezbaterile publice — pe rețele sociale, în comentarii, uneori chiar față în față. Cineva, prins în strânsoare argumentativă, scoate trumful suprem: „Dar AI-ul a spus că…” Și o spune cu convingerea cu care altădată se cita dintr-o enciclopedie sau dintr-un ziar de prestigiu. Cu aerul celui care a consultat un oracol. Problema nu e AI-ul. Problema e că am ajuns să-l tratăm ca pe un oracol.

Un instrument puternic, nu un zeu

Inteligența artificială este, fără îndoială, unul dintre cele mai remarcabile instrumente analitice create vreodată. Poate rezolva ecuații, poate sintetiza mii de pagini de text în câteva paragrafe coerente, poate analiza structura unui roman sau poate explica un mecanism chimic cu o claritate pe care mulți profesori ar invidia-o. Acolo unde există răspunsuri verificabile, AI-ul excelează. Dar politica nu e o ecuație. Istoria nu e o formulă. Iar ideologia — cu atât mai puțin. În aceste domenii, AI-ul suferă de o vulnerabilitate structurală pe care niciun update nu o va rezolva vreodată complet: este prizonierul datelor de intrare. Garbage in, garbage out — spune o vorbă veche din informatică. Dacă hrănești un sistem cu informații distorsionate, vei primi înapoi distorsiune ambalată frumos, cu ton academic și fără urmă de îndoială.

Lumea în care trăim

Să fim sinceri cu noi înșine: trăim într-o lume în care manipularea informației nu este excepția, ci metoda. Guverne, administrații, partide politice, think-tank-uri, ONG-uri finanțate strategic — toți produc în mod deliberat un flux informațional calibrat să susțină propriul narativ. Nu e o conspirație șoptită; e o industrie declarată, cu bugete, specialiști și rezultate măsurabile. Informarea corectă, echidistantă, lipsită de agendă, există și ea — dar ca o anexă. Ca un bonus opțional, undeva la marginea unui ecosistem media dominat de interes. În acest peisaj, AI-urile sunt hrănite de internetul real, cu tot cu propaganda lui, cu tot cu știrile false, cu tot cu narativele construite cu răbdare de-a lungul anilor. Modelele sunt antrenate pe texte produse de oameni care aveau interese, frici, prejudecăți și agende. A crede că rezultatul acestui proces va fi un judecător imparțial e o naivitate pe care ne-o permitem cu prețul propriei lucidități.

Analfabetismul funcțional în varianta modernă

Analfabetismul funcțional clasic descria omul care știe să citească literele, dar nu înțelege ce citește. Versiunea sa contemporană e mai subtilă: e omul care a trecut prin școală ca gâsca prin apă — suficient cât să nu i se spună că n-a învățat nimic — și care, în lipsa unor instrumente proprii de gândire critică, deleagă judecata unui sistem automat. Nu contează că nu înțelege cum funcționează acel sistem. Nu contează că nu știe pe ce date a fost antrenat, cine l-a finanțat, ce valori sunt codificate implicit în arhitectura lui. Contează că a primit un răspuns. Contează că răspunsul sună convingător. Contează că poate încheia orice dispută cu o autoritate care nu poate fi contrazisă față în față. Aceasta nu e gândire. Aceasta e abdicarea de la gândire, cu fața senină a cuiva convins că a câștigat argumentul.

Întrebarea pe care nu ne-o punem

Dacă forțele politice care controlează o bună parte din producția informațională globală sunt aceleași care finanțează, reglementează sau influențează dezvoltarea marilor modele de inteligență artificială — și, în mare măsură, sunt — atunci de ce am presupune că aceste modele vor spune adevăruri incomode pentru cei care le hrănesc? Nu e o întrebare retorică. E o întrebare la care merită să stăm cu răspunsul. AI-ul nu minte în sensul în care minte un politician. Nu are intenție. Dar tocmai de aceea e mai periculos: reproduce distorsiunile fără rușine, fără tremur în voce, fără acel semn mic de nervozitate care ne-ar putea avertiza că ceva nu e în regulă.

Ce ar trebui să facem cu asta

Folosiți AI-ul pentru ce face bine: să structureze, să rezume, să calculeze, să genereze variante. Dar nu îi cedați judecata politică, istorică sau morală pentru că nu are acces la un adevăr pe care nici oamenii care l-au construit nu și l-au asumat ca obligație. Gândiți. Verificați. Puneți întrebări incomode. Și data viitoare când cineva vă spune „dar AI-ul a spus că…”, răspundeți liniștit: „Și cine a hrănit AI-ul?”

Răzvan Bibire