ISU Bacău recrutează candidați pentru admiterea la Facultatea de Pompieri. Sunt disponibile 38 de locuri

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” al județului Bacău a început recrutarea candidaților care doresc să participe la concursul de admitere organizat în anul 2026 pentru Facultatea de Pompieri din cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București.

Pentru sesiunea de admitere din acest an sunt scoase la concurs 38 de locuri la Facultatea de Pompieri, precum și alte 8 locuri la Facultatea de Drept.

Persoanele interesate trebuie să transmită cererea-tip de înscriere, completată și semnată, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail resurseumane@isubacau.ro, până la data de 24 iulie 2026, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.

Reprezentanții Serviciului Resurse Umane din cadrul ISU Bacău vor acorda sprijin candidaților pe întreaga perioadă a procesului de recrutare, atât pentru întocmirea dosarului, cât și pentru depunerea documentelor necesare.

Condițiile de participare, documentele solicitate și calendarul complet al admiterii pot fi consultate pe site-ul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” al județului Bacău, la secțiunea Carieră – Admitere în învățământul militar, precum și pe site-ul oficial al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”.

Informații suplimentare pot fi obținute de la Serviciul Resurse Umane al ISU Bacău, la numărul de telefon 0234.550.000, interioarele 27140, 27116, 27117 și 27010, sau prin e-mail la resurseumane@isubacau.ro.

Reprezentanții inspectoratului îi încurajează pe tinerii care își doresc o carieră în slujba comunității să opteze pentru profesia de ofițer pompier, subliniind că aceasta presupune responsabilitate, disciplină și dedicare, dar oferă și oportunitatea de a contribui direct la salvarea de vieți și protejarea cetățenilor.