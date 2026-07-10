Pacient cu arsuri grave de la SJU Bacău, transferat în Belgia cu o aeronavă militară

Un pacient în vârstă de 25 de ani, internat la Spitalul Județean de Urgență Bacău în urma unei explozii, a fost transferat vineri, 10 iulie 2026, într-o unitate medicală specializată din Belgia, pentru tratament de înaltă specializare destinat marilor arși. Transferul a fost realizat în cadrul unei misiuni umanitare complexe, desfășurate cu sprijinul Ministerului Apărării Naționale și al mai multor instituții implicate în gestionarea urgențelor medicale.

Potrivit autorităților, pacientul din Bacău este intubat și ventilat mecanic, prezentând arsuri de gradul IIB-III pe aproximativ 70% din suprafața corporală, suferite în urma exploziei unei butelii într-un spațiu închis. Acesta a fost transferat către Grand Hôpital de Charleroi, din Belgia, unde va beneficia de îngrijiri într-un centru specializat pentru tratarea marilor arși.

Decizia transferului a fost luată de specialiști în urma evaluării stării clinice, având în vedere gravitatea leziunilor și necesitatea aplicării unor protocoale terapeutice disponibile în centre medicale de înaltă competență.

Pentru transportul pacientului, un elicopter SMURD al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne l-a preluat de pe heliportul Spitalului Județean de Urgență Bacău și l-a transportat la Baza 90 Transport Aerian Otopeni „Comandor aviator Gheorghe Bănciulescu”, unde a fost îmbarcat într-o aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale.

În aceeași misiune a fost transferat și un al doilea pacient, tot în vârstă de 25 de ani, internat la Spitalul Clinic de Urgență, Chirurgie Plastică Reparatorie și Arsuri din București. Acesta, conștient și cooperant, a suferit arsuri de gradul IIA-IIB pe aproximativ 25% din suprafața corporală în urma unei electrocutări și a fost transportat la Klinikum Offenbach, din Germania.

Pe durata zborului, asistența medicală a fost asigurată de o echipă formată din trei medici și doi asistenți ai UPU-SMURD din cadrul Spitalului Clinic de Urgență București, împreună cu personal medical militar al Ministerului Apărării Naționale.

Misiunea a fost realizată prin colaborarea dintre Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General de Aviație și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Ministerul Sănătății și Ministerul Apărării Naționale, autoritățile subliniind că astfel de transferuri permit pacienților cu arsuri severe accesul la tratamente și tehnologii disponibile în centre europene dedicate marilor arși.