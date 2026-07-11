Peste 5.900 de amenzi aplicate bicicliștilor și utilizatorilor de trotinete electrice în județul Bacău, în primele șase luni ale anului

Polițiștii rutieri din județul Bacău au intensificat controalele în trafic în prima jumătate a anului 2026, în încercarea de a reduce numărul accidentelor provocate de bicicliști și conducătorii de trotinete electrice. Cu toate acestea, bilanțul accidentelor rutiere rămâne îngrijorător.

Sub coordonarea Serviciului Rutier Bacău, polițiștii rutieri au desfășurat, în primele șase luni ale anului, 53 de acțiuni dedicate verificării respectării legislației de către bicicliști și utilizatorii de trotinete electrice.

În urma acestor controale, au fost aplicate 5.991 de sancțiuni contravenționale pentru abaterile constatate.

Potrivit datelor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, în perioada analizată s-au produs:

7 accidente rutiere grave și 27 de accidente ușoare provocate de conducătorii de trotinete electrice;

provocate de conducătorii de trotinete electrice; 8 accidente grave și 51 de accidente ușoare cauzate de abaterile săvârșite de bicicliști.

Polițiștii atrag atenția că multe dintre aceste evenimente puteau fi evitate prin respectarea regulilor de circulație.

În acest context, oamenii legii reamintesc că dreptul de a circula independent cu bicicleta sau trotineta electrică pe drumurile publice se dobândește de la vârsta de 14 ani, iar vehiculele trebuie să fie echipate corespunzător și să se afle într-o stare tehnică bună.

De asemenea, atât bicicliștilor, cât și conducătorilor de trotinete electrice le este interzis să circule sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive, să traverseze trecerile pentru pietoni fără a coborî de pe vehicul, să circule pe trotuare în afara zonelor unde există piste dedicate ori să efectueze manevre care le pun în pericol propria siguranță sau pe cea a celorlalți participanți la trafic.

În cazul trotinetelor electrice, legislația prevede că acestea pot circula doar pe pistele pentru biciclete, iar în lipsa acestora numai pe drumurile unde limita maximă de viteză este de 50 km/h. Totodată, utilizatorii cu vârste cuprinse între 14 și 16 ani sunt obligați să poarte cască de protecție atunci când circulă pe carosabil.

Polițiștii avertizează că nerespectarea prevederilor legale se sancționează cu amenzi cuprinse între 865 și 1.730 de lei. În plus, dacă încălcarea regulilor de circulație conduce la producerea unui accident soldat cu victime, bicicliștii sau conducătorii de trotinete electrice pot răspunde penal, în condițiile legii.