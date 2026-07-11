Atletism / Băcăuani la Balcaniada U20 și la Europenele U18

Nu e timp de respiro pentru atleții băcăuani. În special pentru cei chemați să reprezinte România la competițiile internaționale. Acest final de săptămână programează, la Craiova, Jocurile Balcanice de juniori U20. Iar pe lista tricoloră de 22 se regăsește și trio-ul băcăuan Daria Vrînceanu- Luca Teirău- Raul Filimon. Vice-campioană europeană U20 en titre la triplusalt, Daria se prezintă la Balcaniadă după ce weekendul trecut, tot la Craiova, s-a laureat dublă campioană a României de junioare.

Sportiva antrenată de Cristi Nemțeanu la SCM Bacău a cucerit aurul național atât la lungime, cât și la triplusalt, ambele titluri fiind însoțite de îndeplinirea baremului de participare la Mondialele de profil de luna viitoare, din Statele Unite ale Americii. Acum, la Balcaniada U20 din Bănie, Daria Vrînceanu va concura în proba sa preferată: triplusalt. Și Luca Teirău (CSM Bacău) ia startul la Balcaniada U20 din acest weekend din postura de dublu campion național, elevul Teodorei Jercălău triumfând la finalul săptămânii trecute la 100m și 200m.

Luca va concura la Jocurile Balcanice de juniori la 100m. În fine, la greutate, România va avea doi reprezentanți, unul dintre aceștia fiind Raul Filimon. Atletul pregătit de Mihaela Melinte la SCM Bacău, proaspăt vice-campion național, are ca record stagional o aruncare de 19,29m. Și pentru că tot vorbeam despre faptul că în calendarul acestei veri, butonul „pauză” nu poate fi apăsat de atleții băcăuani, la finalul săptămânii viitoare, patru dintre ei vor concura pentru România în Italia, la Rieti, la Campionatele Europene Under 18.

Careul de ași este alcătuit din Alessia Burcă, Amelia Negulescu (ambele antrenate de Cristi Nemțeanu la SCM Bacău), Delia Aștefănoaie (pregătită de Teodora Jercălău la CSM Bacău) și David Sârbu (elevul Marianei Sârbu la CSȘ/ CSM Bacău). La Europenele U18 din Italia, Alessia va lua startul atât la 100m, cât și 200m, Amelia, proaspătă medaliată cu bronz la Balcaniada U18 din Slovenia va concura la triplusalt, Delia la 400 m garduri, iar David la triplusalt masculin. Așadar, nu este timp de respiro. Dar, clar, e timpul pentru noi medalii; la cât mai multe!