Premieră medicală la Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși: intervenție reconstructivă în urologie, realizată cu succes

O nouă premieră medicală a fost înregistrată la Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” din Buhuși, unde echipa Compartimentului de Urologie a efectuat cu succes prima intervenție de tip pieloplastie clasică dreaptă, marcând un nou pas în dezvoltarea serviciilor medicale oferite pacienților.

Pacienta, în vârstă de 45 de ani, s-a prezentat la spital acuzând dureri lombare pe partea dreaptă, persistente de aproximativ un an. Investigațiile imagistice au evidențiat o ureterohidronefroză (UHN) gradul III, iar examenul computer-tomograf a confirmat diagnosticul de sindrom de joncțiune pielo-ureterală dreaptă.

Potrivit reprezentanților unității medicale, scintigrafia renală a arătat că rinichiul și-a păstrat funcția, ceea ce a permis efectuarea unei intervenții chirurgicale reconstructive.

Intervenția, care a durat aproximativ 150 de minute, a fost una complexă, dificultatea fiind amplificată de afecțiunile cardiologice asociate ale pacientei. Din acest motiv, operația a necesitat o colaborare strânsă între echipele de Urologie și Anestezie și Terapie Intensivă.

Evoluția postoperatorie este favorabilă, iar pacienta se află în perioada de recuperare, sub supravegherea echipei medicale.

Intervenția a fost realizată de o echipă formată din dr. Sandu Druță, medic specialist urologie, dr. Eduard Șova, medic primar urologie, dr. Teodor Dinu, medic specialist urologie, și dr. Cristina Brighidin, medic specialist Anestezie și Terapie Intensivă.

Conducerea spitalului a felicitat întreaga echipă medicală, precum și personalul auxiliar, pentru profesionalismul și colaborarea care au făcut posibilă această nouă premieră medicală la Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși.