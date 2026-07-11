Atletism / Băcăuanca Daria Vrînceanu, campioană balcanică Under 20!

Sportiva antrenată de Cristi Nemțeanu la SCM a câștigat aurul în proba de triplusalt la Balcaniada de la Craiova, cu cel mai bun rezultat personal al sezonului, 13,52 metri. Rezultatul o plasează pe atleta în vârstă de 18 ani pe locul patru în lume la categoria sa de vârstă, la un centimetru de poziția a treia și la 13 de locul 1, dând mari speranțe pentru Mondialele U20 de luna viitoare, din Statele Unite ale Americii

Daria Maria Vrînceanu este noua campioană balcanică Under 20 în proba de triplusalt! După ce vara trecută s-a încununat vicecampioană europeană la această categorie de vârstă, atleta antrenată de Cristi Nemțeanu la SCM Bacău și-a trecut acum în palmares un nou titlu.

Și nu oricum! Sâmbătă seara, la Craiova, Daria și-a adjudecat aurul balcanic la triplusalt cu cea mai bună performanță personală a sezonului: 13,52m. Cu 12 centimetri mai mult decât medaliata cu argint, turcoaia Eylul Donmez și cu 57 cm peste a treia clasată, grecoiaca Despoina Pasiou. Un rezultat excelent, ce o plasează pe băcăuanca în vârstă de 18 ani pe locul 4 mondial în ierarhia Under 20! Momentan, Daria este la un singur centimetru de locul 3 în lume, ocupat de bulgăroiaca Viktoria Angelova și la 13 de prima poziție, deținută de nemțoaica Antonia Bronnert.

Reușita noii campioane balcanice este una de bun augur în vederea Campionatelor Mondiale U20 programate luna viitoare, la Oregon, în Statele Unite ale Americii, competiție la care eleva lui Cristi Nemțeanu a îndeplinit criteriul de participare și la proba de lungime, nu numai la triplusalt.

Revenită în forță după o serie de probleme medicale ce i-au condiționat proggramul de pregătire, Daria Vrînceanu demonstrează, o dată în plus, că este un autentic fenomen. Și că luna viitoare, în Statele Unite, va avea un cuvânt greu de spus în bătălia pentru medaliile mondiale la triplsalt. Yes, Daria can!