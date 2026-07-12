Șoferii care nu își plătesc amenzile în 90 de zile riscă suspendarea permisului. Noile reguli intră în vigoare din 25 august

Șoferii care nu își achită amenzile de circulație în termen de 90 de zile de la comunicarea procesului-verbal vor rămâne fără dreptul de a conduce, potrivit prevederilor OUG nr. 7/2026 și normelor metodologice aprobate de Guvern. Noul sistem, care va deveni operațional începând cu 25 august 2026, va funcționa prin interconectarea bazelor de date ale autorităților fiscale și ale Ministerului Afacerilor Interne.

Conform noilor reguli, după expirarea termenului de 90 de zile, organul fiscal local stabilește perioada de suspendare a dreptului de a conduce, calculată proporțional cu suma restantă: o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei neachitați, fără luarea în calcul a fracțiilor de zi. Astfel, o amendă restantă de 500 de lei va atrage o suspendare de 10 zile, iar una de 1.000 de lei va conduce la o suspendare de 20 de zile.

Înainte de aplicarea măsurii, autoritățile fiscale locale au obligația să transmită contribuabilului, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea amenzii, o somație care va cuprinde suma datorată, termenul-limită de plată și perioada de suspendare ce va fi aplicată în cazul neachitării.

Suspendarea dreptului de a conduce începe la ora 00:00 a celei de-a treia zile lucrătoare după expirarea termenului de 90 de zile și încetează la ora 24:00 a ultimei zile stabilite. Dacă amenda este achitată înainte de expirarea acestei perioade, autoritatea fiscală actualizează situația în sistemul electronic, iar dreptul de a conduce este redobândit după transmiterea informației către baza de date a Poliției.

Procesul este complet informatizat și se realizează prin platforma PatrimVen, care transmite automat informațiile către Sistemul informatic național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate.

Autoritățile precizează că șoferii care contestă amenda în instanță nu vor fi afectați de această măsură până la soluționarea definitivă a cauzei. În cazul depunerii unei plângeri contravenționale, termenul de 90 de zile este suspendat pe durata procesului.

Noile prevederi modifică și condițiile pentru reducerea perioadei de suspendare a permisului în cazul altor abateri rutiere. Pentru a beneficia de această facilitate, conducătorul auto trebuie să facă dovada că și-a achitat toate amenzile contravenționale aplicate pentru încălcarea normelor de circulație.

În ceea ce privește amenzile aplicate înainte de intrarea în vigoare a noilor prevederi, acestea nu generează suspendarea permisului, întrucât legea nu se aplică retroactiv. Totuși, existența unor datorii mai vechi poate influența modul în care sunt stinse obligațiile fiscale și poate împiedica obținerea reducerii unei eventuale suspendări a permisului în viitor, dacă acestea rămân neachitate.