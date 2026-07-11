Fotbal/ Amical: FC Bacău, învinsă la Galați: 1-3 cu Oțelul

Divizionara secundă FC Bacău își continuă seria jocurilor de verificare în vederea ediției de campionat ce va porni la drum la început de august.

La o săptămână după ce au fost surclasați acasă, cu 2-7 de viitoarea adversară din Liga 2, Metalul Buzău, băcăuanii au fost învinși cu 3-1 (1-1), la Galați, de prim-divizionara Oțelul.

Pentru gălățeni au marcat Joao Paulino (min.23), Patrick (59) și Frunză (90+5), golul oaspeților fiind înscris de Andrei Pavel, care a transformat o lovitură liberă în min. 38. Următorul test al FC Bacău va fi pe 17 iulie, cu Gloria Bistrița, în deplasare.