Motociclist rănit într-un accident pe DN11, la Oituz. Șoferul unei mașini ar fi virat fără să se asigure

Un motociclist în vârstă de 51 de ani a fost transportat la Compartimentul de Primiri Urgențe al Spitalului Municipal Onești, după un accident rutier produs sâmbătă, 11 iulie, pe DN11, în comuna Oituz. Potrivit polițiștilor, bărbatul circula regulamentar în momentul în care un autoturism care efectua un viraj la stânga i-a intersectat traiectoria.

Din primele cercetări efectuate la fața locului, oamenii legii au stabilit că autoturismul era condus de un bărbat de 48 de ani, din județul Botoșani, care se deplasa dinspre Brașov către Onești. În timpul efectuării unui viraj la stânga, acesta nu s-ar fi asigurat corespunzător și a intrat în coliziune cu motocicleta condusă de un bucureștean de 51 de ani, aflat în depășirea regulamentară a autovehiculului, scrie unupetrotus.ro.

Impactul a fost suficient de puternic încât motociclistul să sufere mai multe leziuni. Acesta a primit primele îngrijiri la locul accidentului, după care a fost transportat la spitalul din Onești pentru investigații și tratament.

Polițiștii au verificat ambii conducători cu aparatul etilotest, rezultatele indicând că niciunul dintre ei nu consumase alcool înainte de producerea accidentului.

La locul evenimentului au intervenit echipaje de poliție rutieră, criminaliști, pompieri militari din cadrul Detașamentului Onești și echipaje medicale, care au acordat asistență victimei. Circulația pe DN11 a fost îngreunată temporar pe durata intervenției și a cercetării la fața locului.

În cauză a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, polițiștii continuând cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.