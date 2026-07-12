VIDEO | Povestea celei mai vechi biserici catolice din lemn din Moldova, ascunsă în inima Bacăului

La Faraoani se află unul dintre cele mai valoroase monumente istorice din zonă – Biserica de lemn „Sfântul Martin de Tours”.

Lăcașul de cult este considerat cea mai veche biserică catolică din lemn din Moldova și, totodată, singura biserică de lemn din această regiune închinată Sfântului Martin de Tours. Potrivit tradiției locale și documentelor istorice, biserica a fost ridicată în anul 1435 (alte surse indică anul 1437), în timpul domniei lui Ștefan al II-lea, de către Balint Marton, al cărui nume este sculptat și astăzi în ușa laterală a edificiului.

Legenda locului spune că însuși domnitorul ar fi ales amplasamentul bisericii. De pe un deal din apropiere ar fi tras o săgeată, iar acolo unde aceasta a căzut s-a hotărât ridicarea lăcașului de cult. În prezent, în jurul bisericii se află și cimitirul satului.

Locul are însă o istorie mult mai veche. Biserica este amplasată pe vechea vatră a satului, în situl arheologic „La Siliște”, unde cercetările au scos la iveală urme de locuire din secolele VIII–XI, dar și din perioada medievală a secolelor XIV–XV.

Istoria comunității din Faraoani este strâns legată de invaziile tătare și de alte năvăliri care au determinat locuitorii să se retragă spre dealurile din zona Valea Mare. Acolo avea să fie construită, mult mai târziu, Biserica „Sfântul Mihail”, iar în apropiere se găsesc grote despre care tradiția spune că au fost folosite drept refugii în vremuri de restriște.

Unul dintre cele mai impresionante detalii este faptul că pereții bisericii sunt realizați din lemnul original de stejar, vechi de aproape șase secole. Doar acoperișul a fost refăcut de-a lungul timpului pentru a conserva monumentul.

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