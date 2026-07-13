Pui de căprioară salvat de jandarmii montani în stațiunea Slănic Moldova

Un pui de căprioară ajuns pe carosabil, în stațiunea Slănic Moldova, a fost salvat, duminică după-amiază, de un echipaj al jandarmilor montani din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău.

Intervenția a avut loc după ce autoritățile au fost sesizate cu privire la prezența animalului sălbatic pe strada Nicolae Bălcescu. Potrivit informațiilor transmise de Jandarmerie, puiul de căprioară era dezorientat și expus unui pericol iminent, aflându-se pe partea carosabilă, în apropierea unui câine și în calea autovehiculelor.

Jandarmii au intervenit prompt, reușind să îndepărteze animalul din zona de risc și să îl captureze în siguranță, fără a-i provoca răni sau stres suplimentar.

Ulterior, a fost solicitat sprijinul reprezentanților Ocolului Silvic Târgu Ocna. Paznicul de vânătoare s-a deplasat la fața locului și a preluat puiul de căprioară pentru evaluare și reintegrare în habitatul natural.

„Fiecare viață contează pentru noi, iar protejarea faunei face parte din misiunea noastră de zi cu zi. Puiul de căprioară era extrem de speriat și expus unui pericol dublu din cauza câinelui și a mașinilor. Am acționat rapid, cu mare grijă, pentru a-l îndepărta din stradă și a-l liniști. Este o bucurie enormă la finalul misiunii să știi că ai salvat un suflet neajutorat și că acesta a ajuns pe mâini bune, la colegii de la Ocolul Silvic”, a declarat unul dintre jandarmii montani care au participat la intervenție.

Inspectoratul de Jandarmi Județean Bacău le recomandă cetățenilor ca, în cazul în care observă animale sălbatice rănite, dezorientate sau aflate în zone locuite, să evite orice intervenție directă, atât pentru propria siguranță, cât și pentru a nu stresa suplimentar animalele, și să solicite sprijinul autorităților competente prin apel la numărul unic de urgență 112.