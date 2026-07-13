Profesoara Emanuela Oiegar, din Bacău, în top 3 național la „Liga Profesorilor Excepționali”

Profesoara de biologie Emanuela Oiegar, de la Colegiul Național „Vasile Alecsandri” din Bacău, se numără printre cei trei finaliști ai campaniei naționale „Liga Profesorilor Excepționali”, organizată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

Cadru didactic și lector în cadrul Centrului Județean de Excelență, precum și al Centrului „Pași spre succes”, dedicat elevilor cu tulburări specifice de învățare, Emanuela Oiegar este apreciată pentru metodele moderne de predare și pentru rezultatele obținute în pregătirea elevilor.

În activitatea sa didactică, profesoara utilizează modele biologice printate 3D, aplicații bazate pe inteligență artificială și metode educaționale dobândite în cadrul unor programe internaționale de formare. Totodată, este autorul auxiliarului educațional „Anatomia și fiziologia omului”, distribuit gratuit elevilor care se pregătesc pentru admiterea la facultățile de medicină.

Din 2007, Emanuela Oiegar a pregătit generații de olimpici, coordonând elevi calificați la etapele naționale și internaționale ale olimpiadelor de biologie. Printre rezultatele obținute se numără medalii de argint și bronz la competiții internaționale, iar activitatea sa a fost recompensată de-a lungul timpului cu distincții acordate de Ministerul Educației și cu Premiul Special al Publicului la Gala Excelenței din Bacău.

Parcursul profesional al profesoarei a fost marcat și de un grav accident rutier produs în anul 2019, în timp ce se deplasa împreună cu lotul de elevi către o olimpiadă națională. După o perioadă îndelungată de recuperare, aceasta a revenit la catedră și și-a continuat activitatea didactică.

Câștigătorul competiției va fi desemnat și în urma votului publicului. Cei care doresc să o susțină pe profesoara Emanuela Oiegar pot vota pe platforma oficială a competiției până la data de 15 iulie.