Scriitorul băcăuan Doru Ciucescu publică cea de-a 50-a carte de călătorie și stabilește un nou record editorial

Scriitorul și exploratorul băcăuan Doru Ciucescu marchează un nou moment de referință în activitatea sa literară, odată cu apariția volumului „Sfântul Cristofor și Nevis, Sfânta Lucia, Sfântul Vincențiu și Grenadinele”, cea de-a 50-a carte din colecția „Călătorii în șapte continente”, publicată la Editura Rovimed Publishers.

Prin acest nou volum, autorul afirmă că își consolidează statutul de unul dintre cei mai prolifici scriitori-călători, colecția sa devenind cea mai amplă serie de cărți de călătorie realizată de un singur autor român sub aceeași denumire și emblemă.

Volumul este rezultatul călătoriei efectuate în perioada 19–29 iunie 2026, în trei state insulare din Marea Caraibilor – Sfântul Cristofor și Nevis, Sfânta Lucia, respectiv Sfântul Vincențiu și Grenadinele.

Potrivit autorului, odată cu această deplasare, distanța totală parcursă cu aeronave de pasageri în cadrul documentării pentru volumele sale depășește 1.082.500 de kilometri, un prag pe care îl consideră un nou record în domeniul literaturii de călătorie.

Colecția „Călătorii în șapte continente” reprezintă rezultatul a zeci de ani de explorare a lumii, Doru Ciucescu documentând experiențe de pe toate cele șapte continente și transformând fiecare expediție într-un volum dedicat istoriei, culturii, geografiei și oamenilor locurilor vizitate.

Noua carte este realizată în spiritul mișcării literare „Comunicarea Cunoștințelor prin Dialoguri Dirijate, cu Interlocutori Avizați” (C.C.D.D.I.A.), concept lansat de autor la 31 ianuarie 2024. În cadrul acestei formule narative, informațiile sunt prezentate prin dialoguri cu personaje de ficțiune, într-o manieră menită să faciliteze accesul cititorului la cunoștințe culturale și geografice.

Ajuns la vârsta de 80 de ani, Doru Ciucescu spune că motivația sa s-a schimbat în ultimii ani.

„După ce am împlinit 80 de ani, interesul meu pentru noi recorduri în literatura română și universală a început să fie depășit de bucuria de a călători”, mărturisește scriitorul.

Cu 50 de volume publicate în aceeași colecție, Doru Ciucescu continuă să fie una dintre cele mai active și cunoscute personalități ale literaturii de călătorie din România, promovând prin scrierile sale dialogul intercultural și descoperirea lumii prin experiență directă.