Digitalizarea a adus beneficii pentru multe domenii în ultimele decenii. Unul dintre acestea este gamblingul. Apariția jocurilor de noroc online a fost foarte bine primită de jucători. Aceștia s-au adaptat rapid. Era de așteptat, date fiind plusurile oferite de casinourile online: confortul de a juca de oriunde, promoțiile, varietatea de jocuri, faptul că nu ești condiționat de un program. Cu timpul s-au conturat anumite preferințe în rândul jucătorilor. Află care sunt cele mai populare categorii de jocuri de noroc online.

Păcănele cu fructe

Păcănelele cu fructe au apărut ca aparate în urmă cu mai mult de un secol. La început o simplă adaptare la legile de atunci, au fost atât de iubite de jucători, că au fost adaptate atât în versiunea aparatelor video, cât și în varianta digitală.

Care sunt motivele pentru care jocurile de păcănele cu fructe au rămas populare și în varianta online? Simbolurile cunoscute au fost modernizate grafic, dar a fost păstrată simplitatea jocului în sine. În prezent, există și variante mai complexe, cu funcții suplimentare, numeroase linii de plată, simboluri și tematici complementare și chiar povești care fac jocul imersiv. Totuși, versiunile clasice tind să fie preferate de jucători.

Sloturile cu fructe sunt potrivite pentru toate categoriile de jucători, inclusiv pentru cei care sunt la început, au buget mai mic sau pur și simplu vor sesiuni de joc mai relaxate. Asta le și face atât de populare. Există multe versiuni unde mizele pe care poți paria sunt foarte accesibile și/sau poți limita liniile de plată pe care pariezi.

Păcănele cu șeptari

Cifra 7 este considerată norocoasă în multe culturi de sute de ani. Era de așteptat că jocurile de noroc o vor prelua. Așa au apărut jocurile de păcănele cu șeptari. Fiind atât de populare, există mai mulți furnizori de top care le dezvoltă și produc, așa că ai de unde alege.

7 ca simbol la sloturi poate avea diferite funcții, dar de obicei ține locul altor simboluri și ajută la formarea unor combinații câștigătoare. În anumite jocuri, dacă obții o linie de șeptari poți câștiga jackpotul.

Categoria de păcănele cu șeptari vine cu jocuri foarte variate. În primul rând, acestea au și alte tipuri de teme conexe: fructe, pietre prețioase, jokeri, coroane, trifoiul cu 4 foi norocos etc. Mai mult, vin cu funcții suplimentare, jackpoturi progresive și chiar posibilitatea de a cumpăra speciala (buy bonus).

Păcănele cu jackpoturi

Jackpotul este cel mai „vânat” de jucători. De ce? Simplu. Acesta este cel mai mare premiu pe care îl poți câștiga la păcănelele de acest fel. Nu e de mirare că a devenit rapid o categorie populară de jocuri de noroc online.

Există mai bine de 1000 de păcănele cu jackpoturi, cu teme variate și pe toate gusturile: dulciuri, magie, aventuri, lumi antice sau fantastice, vampiri, animale sălbatice, zei, dragoni, fructe, Egipt etc. Suplimentar, ai de ales din mai multe tipuri de jackpoturi: fix, progresiv, multi-level și mystery.

Un jackpot fix este previzibil: rămâne neschimbat până este câștigat. Jackpotul progresiv crește constant, până este câștigat, cu un procent din toate mizele de la jocul respectiv. Păcănelele cu jackpot multi-level au practic mai multe niveluri de premii. Acestea pot fi fixe, progresive sau chiar un mix între cele două. Jackpotul mystery se declanșează aleatoriu, indiferent de combinația de simboluri pe care o ai pe ecran și asta le face căutate de iubitorii de adrenalină.

Păcănelele cu jackpoturi progresive sunt printre cele mai jucate de utilizatori. Asta pentru că pot acumula premii foarte mari. Ideea de a câștiga un premiu uimitor este atrăgătoare, nu-i așa?

Pe lângă aceste categorii, există multe altele pe care le poți explora. Pentru asta ai nevoie de un cont valid pe site-ul unui cazinou online de top. Fii atent unde joci și fii responsabil cu bugetul tău.