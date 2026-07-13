Înot: Un vicecampion național și clasări în Top 10 pentru CS Nautica Bacău la Campionatul Național de Cadeți

Sportivii Clubului Sportiv Nautica Bacău au obținut rezultate remarcabile la finalele Campionatului Național de Înot pentru Cadeți (12–13 ani), desfășurate în perioada 9–12 iulie 2026, la Oradea.

Competiția a reunit aproximativ 450 de sportivi de la 79 de cluburi din întreaga țară, calificați în urma etapelor regionale.

Clubul băcăuan a fost reprezentat de opt înotători: Mocănașu Alex Adrian, Stanciu Darius, Finică Andrei, Bordeianu Alex, Budău David, Urda Casian, Măriuț Erika și Păun Maria, pregătiți de antrenorii Popa Alexandru și Poeană Adrian.

Cea mai importantă performanță a delegației băcăuane a fost obținută de Mocănașu Alex Adrian (13 ani), care a cucerit medalia de argint și titlul de vicecampion național în proba de 200 metri fluture. Totodată, sportivul s-a clasat în Top 10 și în celelalte probe la care a participat.

O evoluție foarte bună a avut și Stanciu Darius (13 ani), care a încheiat pe locul al patrulea în proba de 100 metri bras, la doar 50 de sutimi de secundă de podium, și pe locul al șaselea la 200 metri bras.

Președintele Clubului Sportiv Nautica Bacău, Ovidiu Galeru, a felicitat întreaga echipă pentru rezultatele obținute și a subliniat importanța participării la o competiție de asemenea nivel în dezvoltarea tinerilor sportivi.

„Felicitări tuturor sportivilor pentru efort, ambiție și rezultatele obținute! Fiecare cursă reprezintă un pas înainte, iar participarea la o competiție de asemenea nivel este o experiență valoroasă în dezvoltarea lor sportivă”, a transmis acesta.

Reprezentanții clubului au adresat, de asemenea, mulțumiri părinților pentru sprijinul acordat și le-au urat sportivilor mult succes în competițiile viitoare.