Atletism / Patru băcăuani la Europenele U18 din Italia

Alessia Burcă, Amelia Negulescu (ambele antrenate de Cristi Nemțeanu la SCM Bacău), Delia Aștefănoaie (pregătită de Teodora Jercălău la CSM Bacău) și David Sârbu (antrenat de Mariana Sârbu la CSM/ CSȘ) vor reprezenta România la Campionatele Europene de juniori programate la Rieti între 16 și 19 iulie

Bacău 4 Europe! Telegrafic și stilistic, astfel poate fi rezumată conexiunea dintre atletismul băcăuan și Campionatele Europene Under 18 programate săptămâna aceasta, între 16 și 19 iulie, la stadionul „Raul Guidobaldi” din orașul italian Rieti. La Europenele din Italia ce vor reuni aproximativ 1200 de atleți născuți în anii 2009 și 2010 care se vor lupta pentru 40 de titluri continentale (20 la feminin și tot atâtea la masculin), în lotul de 20 al României sunt prezenți patru sportivi băcăuani: Alessia Ioana Burcă, Amelia Ioana Negulescu, Delia Ioana Aștefănoaie și David Mihai Sârbu. Practic, un careu de ași. Așa cum o demonstrează performanțele de până acum.

Alessia Ioana Burcă, antrenată de Cristi Nemțeanu la SCM Bacău va fi una dintre cele două atlete tricolore (cealaltă este Carolina Andreea Pungă), ce va lua startul în două probe: 400m și 800m. Dublă campioană națională la aceste două probe, Alessia Burcă are la 800 m un timp cu care s-ar fi putut laurea medaliată cu bronz la Balcaniada Under 20 de weekendul trecut de la Craiova, în cazul în care România ar fi decis să meargă pe mâna sau mai exact pe picioarele sale! Amelia Negulescu se prezintă la Rieti nu doar cu titlul de campioană a României la triplusalt, ci și cu medalia de bronz balcanică U18 cucerită recent, în Slovacia.

Delia Aștefănoaie este marea speranță a României la 400 m garduri, probă la care campioana mondială școlară de anul trecut „arde” pur și simplu etapele.

O dovedește și excelentul loc 2 la Internaționalele României din această vară (unde a fost întrecută doar de campioana continentală Ștefi Uță), cu un timp, 60,58, echivalent nu doar cu un record personal, ci și cu îndeplinirea baremului de participare la Campionatele Mondiale Under 20 de luna viitoare de la Oregon, în Statele Unite ale Americii. Lângă așa fete, un băiat pe măsură! Careul de ași al Bacăului ce va concura la Europenele de juniori de la Rieti este completat de David Sârbu.

Elevul și, totodată, fiul Marianei Sârbu, dublă vice-campioană mondială U20 la triplusalt, David calcă apăsat pe urmele mamei sale. Autorul unui record personal de 15,09 m, cu care a fost aproape de un bronz balcanic U18 la Novo Mesto, David, ce va împlini marți, 14 iulie, vârsta de 17 ani, va concura la Campionatele Europene U18 de la Rieti la proba preferată: triplusalt. Să fie cu noroc (trifoi cu patru foi, până la urmă) și – de ce nu?- cu medalii: 4 the Win!