De la Bacău la Geneva: personalitatea complexă a Rabinului Alexandru Șafran, dezbătută la Academia Română

În această toamnă, Academia Română va găzdui un eveniment academic de înaltă ținută dedicat memoriei și moștenirii spirituale a uneia dintre cele mai importante personalități ale iudaismului european – Rabinul Dr. Alexandru Șafran.

Colocviul Internațional „Alexandru Șafran (1906–2026). De la Bacău la Geneva” va avea loc vineri, 30 octombrie 2026, reunind cercetători, istorici și oameni de cultură de prestigiu din țară și din străinătate.

Manifestarea este coordonată de istoricul Carol Iancu, profesor emerit al Universității „Paul Valéry” din Montpellier. Organizat sub egida Academiei Române, colocviul marchează împlinirea a 120 de ani de la nașterea filosofului și liderului spiritual și reprezintă un important demers de recuperare și valorificare a moștenirii sale intelectuale și morale.

Născut la Bacău, în anul 1906, Alexandru Șafran a fost Șef-Rabin al României într-una dintre cele mai dificile perioade din istoria țării, între anii 1940 și 1947, devenind ulterior Mare Rabin al Genevei. Lucrările colocviului își propun să evidențieze curajul, erudiția și modelul de dialog interreligios pe care acesta l-a lăsat generațiilor următoare.

Carol Iancu, coordonatorul științific al colocviului

Coordonatorul științific al evenimentului este istoricul Carol Iancu, una dintre personalitățile de referință ale cercetării istoriei evreilor din Europa. Originar din Hârlău, acesta este profesor emerit și fost titular de catedră la Universitatea „Paul Valéry” din Montpellier, director al Școlii de Înalte Studii ale Iudaismului din Franța și membru de onoare din străinătate al Academiei Române.

Decorat de Guvernul Franței cu ordinul „Les Palmes Académiques”, Carol Iancu este autorul unei opere vaste dedicate istoriei evreilor, antisemitismului și Holocaustului, publicând inclusiv lucrări fundamentale consacrate vieții și activității lui Alexandru Șafran.

Profesorul Gabriel Stan va prezenta memoria lui Alexandru Șafran la Bacău

Printre invitații confirmați se numără și profesorul Gabriel Stan, de la Colegiul Economic „Ion Ghica” din Bacău, care va susține prelegerea „Memoria lui Alexandru Șafran la Bacău”.

Participarea sa reprezintă o recunoaștere a contribuției esențiale pe care a avut-o la păstrarea memoriei fostului Șef-Rabin în spațiul public băcăuan. De-a lungul anilor, Gabriel Stan s-a implicat în numeroase proiecte dedicate lui Alexandru Șafran, între care:

acordarea numelui „Dr. Alexandru Șafran” unei școli și unei străzi din municipiul Bacău;

conferirea, post-mortem, a titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău;

organizarea manifestărilor dedicate Centenarului Alexandru Șafran;

colaborarea cu Muzeul Comunității Evreilor „Dr. Alexandru Șafran” din Bacău.

O perspectivă asupra Cabalei în opera lui Alexandru Șafran

În cadrul colocviului va conferenția și conf. dr. Felicia Waldman, de la Facultatea de Litere a Universității din București, specialist recunoscut în domeniul studiilor iudaice. Aceasta va susține prelegerea „Kabbalah în viziunea lui Alexandru Șafran”, dedicată dimensiunii spirituale și filosofice a operei marelui rabin.

Organizatorii apreciază că evenimentul va aduce noi perspective documentare și mărturii despre influența culturală și istorică a lui Alexandru Șafran, atât în România, cât și pe plan internațional. Proiectele dedicate memoriei sale depășesc de mult granițele țării, bucurându-se de o puternică rezonanță în importante centre culturale europene, inclusiv la Paris.