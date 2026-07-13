Forțe unite pentru copiii din Bâșca: Fundația YANA dă startul construcției unui loc de joacă la Centrul de Zi „Casa Antonia”

BERZUNȚI, județul Bacău – 13 iulie 2026 |

Fundația YANA continuă să fie motorul schimbării în comunitățile vulnerabile din județul Bacău. Astăzi a dat startul oficial al Taberei de Voluntariat „Pepito” 2026, un proiect de suflet inițiat și coordonat de fundație, prin care va construi un loc de joacă modern și sigur în curtea Centrului de Zi „Casa Antonia” din comunitatea romă de la Bâșca (comuna Berzunți).

Acest proiect vine ca o continuare firească a eforturilor noastre din zonă. Comunitatea din Bâșca se confruntă de ani de zile cu o rată alarmantă a abandonului școlar. Pentru a rupe acest cerc al vulnerabilității, în septembrie 2025, Fundația YANA a deschis aici cel de-al 4-lea centru de zi, „Casa Antonia”, care sprijină zilnic peste 20 de copii să meargă la școală și să-și dezvolte potențialul. Noul loc de joacă vine să întărească susținerea oferită în centrul de zi, fiind o strategie pe termen lung de a-i atrage pe micuți către educație.

Proiectul demonstrează capacitatea Fundației YANA de a mobiliza resurse pentru o cauză comună. Dincolo de rolul de inițiator, organizația a asigurat puntea de legătură între autoritățile publice, sectorul privat și mediul academic internațional:

Sprijin logistic local: inițiativa se derulează în parteneriat strâns cu Primăria Berzunți, care asigură suportul de infrastructură;

inițiativa se derulează în parteneriat strâns cu care asigură suportul de infrastructură; Finanțare solidă și voluntariat: proiectul este susținut prin sponsorizarea oferită de UNIQA Asigurări , partener de încredere în programele de responsabilitate socială cu impact pe termen lung, pentru o viață mai bună împreună. Angajați ai UNIQA Asigurări vor fi prezenți pe șantier, vor face cunoștință cu comunitatea din Bâșca și vor da o mână de ajutor la lucrări.

proiectul este susținut prin sponsorizarea oferită de , partener de încredere în programele de responsabilitate socială cu impact pe termen lung, pentru o viață mai bună împreună. Angajați ai UNIQA Asigurări vor fi prezenți pe șantier, vor face cunoștință cu comunitatea din Bâșca și vor da o mână de ajutor la lucrări. Implicare internațională prin voluntariat: designul locului de joacă a fost conceput de 6 studenți de la Universitatea din Vaduz (Liechtenstein), sosiți special la Bâșca pentru a se implica în lucrările de construcție și amenajare.

Prin această nouă realizare de la centrul de zi „Casa Antonia”, Fundația YANA își reafirmă misiunea: aceea de a transforma comunitatea din Bâșca într-un loc unde fiecare copil are dreptul să se joace, să învețe și, prin educație, să își construiască un viitor mai bun.

„Pentru copiii din comunitățile vulnerabile, un loc de joacă nu e un moft, ci o necesitate. Este poarta de intrare cu bucurie în centrul nostru de zi. Odată ajunși aici, copiii descoperă un spațiu sigur al incluziunii și socializării, unde sunt susținuți, zi de zi, și încurajați să-și continue parcursul școlar pentru un viitor mai stabil. Le mulțumim partenerilor noștri – UNIQA Asigurări S.A., Primăria Berzunți și tinerilor din Liechtenstein – pentru că au înțeles că o astfel de transformare profundă se construiește doar împreună.”

(Gabriela Mateiu, Președintele Fundației YANA)

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Mirela Bălan – Responsabil relaţii publice Fundaţia YANA

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