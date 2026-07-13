Comemorare la Galbeni: 40 de ani de la trecerea la Domnul a Venerabilului Martin Benedict

Comunitatea catolică din județul Bacău a comemorat duminică împlinirea a 40 de ani de la trecerea la Domnul a Venerabilului Martin Benedict, preot și medic a cărui viață este considerată un exemplu de credință și slujire a aproapelui.

Manifestările comemorative au avut loc în localitatea Galbeni, comuna Nicolae Bălcescu, punctul central fiind Sfânta Liturghie Pontificală oficiată în prezența Nunțiului Apostolic în România și Republica Moldova, Înaltpreasfințitul Giampiero Gloder, și a Episcopului Diecezei Romano-Catolice de Iași, Preasfințitul Iosif Păuleț. La ceremonie au participat numeroși preoți, autorități locale și județene, precum și un număr mare de credincioși.

Președinta Consiliului Județean Bacău, Cristina Breahnă-Pravăț, prezentă la eveniment, a subliniat că Venerabilul Martin Benedict rămâne un model de dăruire și responsabilitate, atât prin activitatea sa medicală, cât și prin misiunea sacerdotală desfășurată în vremuri dificile.

Potrivit acesteia, Martin Benedict a activat timp de peste 25 de ani în sistemul public de sănătate, la spitalele din Bacău și Onești, îngrijind pacienți din numeroase comunități ale județului. În perioada regimului comunist, și-a exercitat cu discreție vocația de preot, oferind sprijin atât celor aflați în suferință fizică, cât și spirituală.

În mesajul transmis cu această ocazie, președinta Consiliului Județean a evidențiat că exemplul Venerabilului Martin Benedict continuă să inspire generații de medici, preoți și oameni care își pun profesia în slujba comunității.

Totodată, Cristina Breahnă-Pravăț a felicitat administrația locală din comuna Nicolae Bălcescu, condusă de primarul Marcelin-Iosif Trifescu, pentru organizarea manifestărilor comemorative dedicate acestei personalități marcante.

Venerabilul Martin Benedict se află în proces de beatificare în cadrul Bisericii Catolice, iar pentru numeroși credincioși din județul Bacău acesta reprezintă deja un simbol al credinței, al modestiei și al dăruirii necondiționate față de semeni.