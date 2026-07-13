Varianta Ocolitoare Bacău (A7) se închide temporar din 15 iulie pentru conectarea la noile tronsoane ale autostrăzii

Circulația rutieră pe Varianta Ocolitoare Bacău (A7) va fi închisă temporar începând cu 15 iulie 2026, pentru realizarea lucrărilor necesare conectării cu noile tronsoane ale Autostrăzii Moldovei, au anunțat autoritățile.

Măsura a fost instituită la solicitarea antreprenorului care execută lucrările, cu avizul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și al Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR).

Potrivit avizului emis, restricțiile sunt valabile în perioada 15 iulie – 31 august 2026, interval în care traficul poate fi restricționat ori de câte ori este necesar pentru desfășurarea lucrărilor.

Închiderea temporară vizează întreaga Variantă Ocolitoare Bacău, pe sectorul cuprins între kilometrul 0+000 și kilometrul 20+300.

Pe durata restricțiilor, circulația rutieră va fi deviată pe DN2, prin traversarea municipiului Bacău.

Autoritățile îi sfătuiesc pe șoferi să își planifice din timp deplasările și să ia în calcul timpi de călătorie mai mari, pentru a evita aglomerația ce se poate forma pe traseul alternativ.

Varianta Ocolitoare Bacău, inaugurată la sfârșitul anului 2020, reprezintă primul tronson dat în circulație al Autostrăzii Moldovei (A7).

În prezent, constructorul lucrează la finalizarea ultimului lot al secțiunii Focșani – Bacău, precum și a celor trei loturi ale secțiunii Bacău – Pașcani, proiecte care vor asigura continuitatea autostrăzii și vor contribui la fluidizarea traficului în regiunea Moldovei. Autoritățile solicită înțelegerea participanților la trafic pentru disconfortul temporar creat de aceste lucrări.