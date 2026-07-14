IPJ Bacău recrutează candidați pentru masterul profesional al Academiei de Poliție. Sunt disponibile 160 de locuri

Inspectoratul de Poliție Județean Bacău a început recrutarea candidaților care doresc să participe la concursul de admitere la programul de studii universitare de master profesional pentru formarea ofițerilor de poliție, organizat în anul universitar 2026–2027 de Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București.

Programul de master profesional „Științe penale în asigurarea ordinii și siguranței publice” se desfășoară cu frecvență, are durata de un an (două semestre), însumează 60 de credite transferabile și este organizat în domeniul de studii universitare „Drept”. Absolvenții programului vor fi formați ca ofițeri de poliție.

La concurs pot participa absolvenții studiilor universitare de licență care dețin diplomă de licență sau echivalentă, inclusiv cei care au finalizat un program de licență cu durata de minimum patru ani (240 de credite transferabile), cu condiția să nu fi urmat anterior un program de formare inițială destinat personalului Ministerului Afacerilor Interne.

Pentru sesiunea de admitere din acest an sunt scoase la concurs 160 de locuri, dintre care câte două sunt rezervate candidaților proveniți din sistemul de protecție socială, candidaților de etnie romă, candidaților de etnie maghiară și celor aparținând altor minorități.

Cererile de înscriere se transmit exclusiv în format electronic, până la data de 31 iulie 2026, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică, la adresa de e-mail resurseumane@bc.politiaromana.ro.

Dosarele complete de recrutare trebuie depuse până la 14 august 2026, în zilele lucrătoare, între orele 08:00 și 16:00, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău.

Reprezentanții IPJ Bacău precizează că înscrierea este posibilă doar pentru candidații care îndeplinesc toate condițiile și criteriile de recrutare prevăzute de legislația în vigoare.

Mai multe informații privind condițiile de admitere, calendarul concursului, documentele necesare și formularele de înscriere sunt disponibile pe site-ul IPJ Bacău, la secțiunea Carieră – Admitere instituții de învățământ.