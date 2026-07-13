Telegram are probleme la nivel global: domeniul t.me, blocat de registry

Utilizatori din întreaga lume raportează că nu mai pot accesa link-urile Telegram care folosesc domeniul scurt t.me, în urma unei suspendări neașteptate la nivel de registry.
Ce s-a întâmplat
Delegarea domeniului t.me — folosit de Telegram pentru link-uri scurte către canale, grupuri și conturi — a fost suspendată brusc. Statusul domeniului, vizibil public prin WHOIS, arată
serverHold, ceea ce indică faptul că decizia nu aparține registrarului GoDaddy, ci operatorului zonei de domeniu
.me (compania doMEn, care administrează extensia, sub sponsorizarea Guvernului Muntenegrului).
Pe măsură ce cache-urile DNS ale furnizorilor de internet expiră la nivel global, tot mai mulți utilizatori observă că linkurile
t.me nu se mai încarcă deloc în browser, primind erori de tipul „DNS address could not be found” sau similare.
Ce funcționează și ce nu
- Aplicația Telegram (mobil și desktop) funcționează normal — mesajele, canalele și grupurile rămân accesibile, deoarece aplicația nu se bazează pe domeniul
t.mepentru conectare, ci pe servere și protocoale proprii.
- Linkurile web
t.me(folosite pentru invitații, preview-uri de canale, distribuire pe rețele sociale etc.) nu mai funcționează pentru un număr tot mai mare de utilizatori.
- Domeniul alternativ
telegram.me, care direcționează către același serviciu, rămâne funcțional și poate fi folosit ca soluție temporară.
Reacția Telegram
Până la acest moment, reprezentanții Telegram nu au emis niciun comentariu oficial cu privire la cauza exactă a suspendării sau la un termen estimat de rezolvare.
Ce pot face utilizatorii
- Înlocuiește link-urile
t.me/...cu
telegram.me/...acolo unde e posibil.
- Folosește aplicația Telegram direct, în loc de linkuri web, pentru a accesa canale și conversații.
- Alternativ, accesul prin web.telegram.org rămâne neafectat.