Telegram are probleme la nivel global: domeniul t.me, blocat de registry

Utilizatori din întreaga lume raportează că nu mai pot accesa link-urile Telegram care folosesc domeniul scurt t.me, în urma unei suspendări neașteptate la nivel de registry.

Ce s-a întâmplat

Delegarea domeniului t.me — folosit de Telegram pentru link-uri scurte către canale, grupuri și conturi — a fost suspendată brusc. Statusul domeniului, vizibil public prin WHOIS, arată serverHold , ceea ce indică faptul că decizia nu aparține registrarului GoDaddy, ci operatorului zonei de domeniu .me (compania doMEn, care administrează extensia, sub sponsorizarea Guvernului Muntenegrului).

Pe măsură ce cache-urile DNS ale furnizorilor de internet expiră la nivel global, tot mai mulți utilizatori observă că linkurile t.me nu se mai încarcă deloc în browser, primind erori de tipul „DNS address could not be found” sau similare.

Ce funcționează și ce nu

Aplicația Telegram (mobil și desktop) funcționează normal — mesajele, canalele și grupurile rămân accesibile, deoarece aplicația nu se bazează pe domeniul t.me pentru conectare, ci pe servere și protocoale proprii.

(mobil și desktop) — mesajele, canalele și grupurile rămân accesibile, deoarece aplicația nu se bazează pe domeniul pentru conectare, ci pe servere și protocoale proprii. Linkurile web t.me (folosite pentru invitații, preview-uri de canale, distribuire pe rețele sociale etc.) nu mai funcționează pentru un număr tot mai mare de utilizatori.

(folosite pentru invitații, preview-uri de canale, distribuire pe rețele sociale etc.) pentru un număr tot mai mare de utilizatori. Domeniul alternativ telegram.me , care direcționează către același serviciu, rămâne funcțional și poate fi folosit ca soluție temporară.

Reacția Telegram

Până la acest moment, reprezentanții Telegram nu au emis niciun comentariu oficial cu privire la cauza exactă a suspendării sau la un termen estimat de rezolvare.

Ce pot face utilizatorii