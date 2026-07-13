Bărbat reținut după ce a fost prins băut la volan și cu permisul de conducere anulat, în comuna Tamași

Un bărbat în vârstă de 44 de ani a fost reținut de polițiști după ce a fost depistat conducând un autoturism pe raza comunei Tamași, deși avea permisul de conducere anulat și se afla sub influența alcoolului.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, incidentul s-a petrecut în seara zilei de 12 iulie, în jurul orei 21:00, când polițiștii din cadrul Secției 8 Poliție Rurală Buhoci au oprit în trafic autoturismul condus de bărbat.

În urma testării cu aparatul etilotest, rezultatul a indicat o concentrație de 1,67 mg/l alcool pur în aerul expirat, valoare ce depășește cu mult limita legală. Șoferul a fost transportat ulterior la spital pentru recoltarea probelor biologice necesare stabilirii alcoolemiei în sânge.

Verificările efectuate în bazele de date ale Poliției au arătat că bărbatul figura cu permisul de conducere anulat, astfel că acesta nu avea dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

În urma administrării probatoriului, polițiștii au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore, bărbatul fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Bacău.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au fost comise faptele.