14 iulie – Ziua Națională a Franței. Semnificația unei date care a schimbat istoria Europei

În fiecare an, la 14 iulie, Franța își sărbătorește Ziua Națională, una dintre cele mai importante sărbători publice ale Republicii Franceze. Data marchează începutul Revoluției Franceze și simbolizează valorile care au influențat nu doar istoria Franței, ci și dezvoltarea democrației moderne în întreaga lume: libertate, egalitate și fraternitate.

Căderea Bastiliei – începutul Revoluției Franceze

La 14 iulie 1789, locuitorii Parisului au luat cu asalt Bastilia, o fortăreață medievală folosită ca închisoare regală și considerată simbolul puterii absolute a monarhiei lui Ludovic al XVI-lea.

Deși în închisoare se aflau doar câțiva deținuți, cucerirea Bastiliei a avut o puternică valoare simbolică. Evenimentul a reprezentat începutul Revoluției Franceze, care avea să ducă la abolirea privilegiilor feudale, proclamarea Declarației Drepturilor Omului și ale Cetățeanului și, în cele din urmă, la instaurarea republicii.

Un an mai târziu, la 14 iulie 1790, a avut loc „Sărbătoarea Federației”, o ceremonie dedicată reconcilierii și unității naționale. Tocmai această dublă semnificație – revoluția și unitatea națională – este evocată astăzi prin Ziua Națională a Franței.

Sărbătoare în toată Franța

Ziua Națională este celebrată în toate regiunile Franței prin ceremonii oficiale, concerte, baluri populare și spectacole de artificii.

În ajunul zilei de 14 iulie sunt organizate tradiționalele „Baluri ale pompierilor”, evenimente devenite extrem de populare în marile orașe franceze.

Seara, milioane de oameni urmăresc focurile de artificii, cel mai cunoscut fiind cel lansat din apropierea Turnului Eiffel, un spectacol transmis în direct la televiziune și urmărit în întreaga lume.

Deviza Republicii Franceze

Valorile Revoluției Franceze sunt sintetizate în celebra deviză a Republicii:

„Liberté, Égalité, Fraternité” – „Libertate, Egalitate, Fraternitate”.

Aceste principii au influențat profund constituțiile moderne, drepturile omului și evoluția statelor democratice europene.

Relațiile dintre România și Franța

Franța ocupă un loc aparte în istoria României moderne. În secolul al XIX-lea, elitele românești s-au format în mare parte la Paris, iar cultura și legislația franceză au avut o influență majoră asupra procesului de modernizare a statului român.

Limba franceză a fost, timp de generații, principala limbă străină studiată în școlile din România, iar numeroși oameni de cultură, diplomați și politicieni români au fost educați în Franța.

În prezent, cele două țări sunt partenere în cadrul Uniunii Europene și al NATO, colaborând în domenii precum economia, apărarea, educația, cultura și cercetarea.

O zi cu valoare universală

Deși este Ziua Națională a Franței, 14 iulie depășește granițele unei simple sărbători naționale. Evenimentele din 1789 au schimbat cursul istoriei europene și au inspirat numeroase mișcări democratice din întreaga lume.

La peste două secole de la căderea Bastiliei, această zi rămâne un simbol al luptei pentru libertate, al drepturilor cetățenești și al idealului unei societăți bazate pe egalitate și solidaritate.