Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău recrutează candidați pentru admiterea la Academia de Poliție. Înscrierile sunt deschise până pe 24 iulie

Gruparea de Jandarmi Mobilă „Alexandru cel Bun” Bacău, prin Serviciul Resurse Umane, desfășoară campania de recrutare a candidaților care doresc să participe la concursul de admitere la programele de studii universitare de licență organizate de Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București, în sesiunea iulie–septembrie 2026.

Potrivit reprezentanților instituției, înscrierile sunt deschise până la data de 24 iulie 2026, iar dosarele pot fi depuse conform procedurii prevăzute în anunțul oficial.

Concursul de admitere cuprinde trei etape principale:

evaluarea performanței fizice;

proba scrisă de verificare a cunoștințelor;

examinarea medicală.

Reprezentanții Grupării de Jandarmi Mobile îi încurajează pe tinerii care își doresc o carieră în structurile Ministerului Afacerilor Interne să consulte din timp condițiile de participare și să pregătească documentele necesare pentru înscriere.

Informații complete privind criteriile de recrutare, documentele solicitate, calendarul admiterii și procedura de înscriere sunt disponibile pe pagina oficială a Grupării de Jandarmi Mobile „Alexandru cel Bun” Bacău:

Anunțul oficial privind admiterea la Academia de Poliție 2026