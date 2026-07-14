Topul liceelor din județul Bacău la Bacalaureat 2026: cine domină fiecare profil și unde s-au obținut cele mai mari medii

Rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2026, după soluționarea contestațiilor, arată că marile colegii naționale din județ își păstrează statutul de lideri, însă competiția este mai strânsă ca oricând. În funcție de profil, clasamentele se schimbă, iar unele licee din afara municipiului Bacău reușesc să concureze de la egal la egal cu instituțiile consacrate.

Dacă în clasamentele generale atenția se concentrează, de regulă, asupra ratei de promovare, analiza mediilor obținute la probele specifice fiecărui profil oferă o imagine mult mai fidelă asupra performanței academice.

Matematică-Informatică: Vrănceanu și Cantemir împart primul loc

La profilul Matematică-Informatică, competiția pentru primul loc este extrem de strânsă.

Primele două poziții sunt ocupate de:

Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” Bacău – media 9,28 Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” Onești – media 9,28

La o diferență foarte mică urmează:

Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău – 9,09

Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Bacău – 8,56

O surpriză plăcută este evoluția Colegiului Național „Dimitrie Cantemir” din Onești, care reușește să egaleze liderul tradițional al județului la unul dintre cele mai dificile profiluri.

La proba de Matematică, elevii de la „Gheorghe Vrănceanu” au obținut cea mai mare medie, 9,54, în timp ce la Informatică intensiv C/C++, primul loc revine colegiului din Onești, cu 9,29.

Științele Naturii: duel între patru colegii

Și la profilul Științele Naturii lupta este extrem de echilibrată.

Clasamentul este condus de:

Colegiul Național „Vasile Alecsandri” – 9,03 Colegiul Național „Ferdinand I” – 8,94 Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” Onești – 8,88 Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” – 8,78

Diferențele sunt de numai câteva sutimi, semn că toate aceste licee oferă un nivel ridicat de pregătire pentru elevii interesați de domenii precum medicina, farmacia sau științele naturii.

La disciplinele de specialitate se remarcă rezultate excelente:

Chimie organică – 9,57 la Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” Onești;

– 9,57 la Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” Onești; Anatomie și fiziologie – 9,50 la Colegiul Național „Ferdinand I”;

– 9,50 la Colegiul Național „Ferdinand I”; Fizică – peste 9 la principalele colegii naționale.

Filologia: Vasile Alecsandri preia conducerea

Dacă la profilurile reale dominația este împărțită, la Filologie liderul este clar.

Clasamentul este condus de:

Colegiul Național „Vasile Alecsandri” – 9,28 Colegiul „Mihai Eminescu” Bacău – 8,51 Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” – 8,87 (profil pedagogic și filologic) Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” Onești – 8,66

Elevii de la „Vasile Alecsandri” au obținut și cea mai mare medie la Istorie, 9,54, confirmând tradiția colegiului în domeniul umanist.

Științe Sociale: Alecsandri, liderul județului

La unul dintre cele mai căutate profiluri, Științe Sociale, clasamentul este condus tot de Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, cu o medie impresionantă de 9,46.

Urmează:

Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” – 9,41

Colegiul Național „Ferdinand I” – 9,36

Colegiul Economic „N.V. Karpen” – 9,08

Colegiul Național „Grigore Moisil” Onești – 9,02

Prezența Colegiului Economic „N.V. Karpen” între cele mai bune rezultate ale județului reprezintă una dintre surprizele acestei sesiuni.

La disciplinele de examen, cele mai mari medii au fost obținute de elevii de la „Vasile Alecsandri” atât la Istorie (9,61), cât și la Geografie (9,22), în timp ce la Logică cea mai mare medie aparține Colegiului Național „Gheorghe Vrănceanu”, cu 9,55.

Profilurile vocaționale confirmă performanța

Și în cazul profilurilor vocaționale există rezultate remarcabile.

La profilul pedagogic, Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” a obținut:

8,67 la Matematică;

la Matematică; 9,23 la Logică și argumentare;

la Logică și argumentare; 8,58 la Geografie.

La profilurile artistic, sportiv și teologic, cele mai ridicate medii se regăsesc la Colegiul Național de Artă „George Apostu”, în timp ce Colegiul Național Catolic „Sf. Iosif” confirmă rezultatele bune obținute de elevii săi la disciplinele umaniste.

Performanța nu mai este concentrată doar în municipiul Bacău

Poate cea mai importantă concluzie a acestei analize este că performanța la Bacalaureat nu mai aparține exclusiv liceelor din municipiul Bacău.

Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” din Onești se luptă de la egal la egal cu cele mai prestigioase colegii ale județului la profilul Matematică-Informatică, iar Colegiul Național „Grigore Moisil” din Onești și Colegiul Național „Costache Negri” din Târgu Ocna obțin rezultate solide la mai multe discipline.

În același timp, licee precum Colegiul Economic „N.V. Karpen” demonstrează că pot concura cu succes în domenii care depășesc profilul economic.

O competiție care ridică nivelul educației

Analiza rezultatelor pe profiluri arată că diferențele dintre liceele de top sunt, în multe cazuri, de doar câteva sutimi. Acest lucru indică o competiție tot mai puternică între unitățile de învățământ din județ, iar beneficiarii direcți sunt elevii, care au acces la o ofertă educațională performantă în mai multe orașe ale județului.

Clasamentele confirmă statutul colegiilor consacrate, dar evidențiază și faptul că performanța nu mai este monopolul unui singur liceu. În funcție de profilul ales, elevii pot găsi alternative foarte competitive, iar rezultatele Bacalaureatului 2026 demonstrează că excelența se regăsește în tot mai multe unități de învățământ din județul Bacău.