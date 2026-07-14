Handbal feminin: Trei băcăuance, argint la Paris!

Diana Maria Păun, Maya Maria Grecea și Anastasia Nicole Vizitiu s-au laureat vicecampioane cu echipa U18 a clubului AHL Dinamic Focșani la World Games 2026, competiție derulată în capitala Franței

Sunt băcăuance, dar joacă handbal la Focșani. Iar în această lună de vară au trăit o foarte mare bucurie la Paris. Diana Maria Păun, Maya Maria Grecea și Anastasia Nicole Vizitiu au cucerit, alături de echipa U18 a clubului AHL Dinamic Focșani, argintul la Paris World Games 2026.

Derulată între 6 și 12 iulie, competiția din capitala Franței a reunit 77 de echipe de handbal din întreaga lume, gruparea focșăneană fiind singura reprezentantă a României.

Interesant este că AHL Dinamic Focșani s-a laureat vicecampioană la Paris World Games 2026 la ambele categorii de vârstă la care a participat, U14 și U18 și că trio-ul băcăuan compus din Diana Maria Păun, Maya Maria Grecea și Anastasia Nicole Vizitiu au fost foarte aproape de a cuceri chiar medalia de aur.

Din păcate, formația vrânceană antrenată de Loredana Pavel și Alexandra Vișan a pierdut finala pentru aurul U18 la un singur gol diferență.

Nu a fost însă loc de dezamăgiri, focșănencele bucurându-se din plin de handbal, de o experiență unică și de un parcurs peste așteptări. Iar în final, de o zi memorabilă la Disneyland!