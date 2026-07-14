Telegram și-a revenit: domeniul t.me e din nou online, cauza suspendării a fost identificată

14 iulie 2026 — Domeniul scurt t.me, folosit de Telegram pentru linkuri către canale, grupuri și conturi, a revenit online după o suspendare de aproximativ 24 de ore la nivel global. Cauza pare acum lămurită: o legătură indirectă cu sancțiuni impuse de autoritățile americane.

Ce s-a întâmplat

Domeniul a fost pus pe 13 iulie, în jurul orei 19:24 UTC, în status serverHold de către DomainME, compania din Muntenegru care administrează extensia .me . Acest status, aplicat direct de registry (nu de registrarul GoDaddy), a scos complet domeniul din DNS-ul global, blocând toate linkurile de tip t.me/username sau t.me/nume-canal , oriunde în lume.

Fondatorul și CEO-ul Telegram, Pavel Durov, a aflat despre problemă în timp real și a reacționat public pe X, întrebând direct reprezentanții DomainME de ce linkurile t.me au încetat să funcționeze — semn că platforma nu a fost anunțată în avans.

Cauza: o sancțiune OFAC, nu un atac asupra Telegram

Suspendarea a coincis cu publicarea, tot pe 13 iulie, a unei liste de sancțiuni a OFAC (Oficiul de Control al Activelor Străine din cadrul Trezoreriei SUA) împotriva unui furnizor VPN numit First VPN, acuzat de legături cu grupuri de ransomware. Lista de sancțiuni conținea adresa completă a grupului public al acelui serviciu pe Telegram, folosind domeniul scurt t.me.

Cel mai probabil, pentru a se conforma sancțiunilor și a evita amenzi, registrul a suspendat întregul domeniu t.me, în loc să blocheze doar acea adresă specifică — afectând astfel, colateral, sute de milioane de utilizatori Telegram din toată lumea.

Revenirea online

CEO-ul DomainME, Predrag Lešić, a confirmat pentru presă că domeniul este din nou funcțional, urmând să fie emisă o declarație oficială în perioada următoare. Telegram nu a oferit deocamdată un comentariu propriu.

În timpul suspendării, aplicația Telegram (mesaje, apeluri, canale) a rămas complet funcțională, întrucât nu depinde de domeniul t.me pentru conectare — doar linkurile web au fost afectate. Domeniul alternativ telegram.me a rămas funcțional pe toată durata incidentului și a fost folosit ca soluție temporară.

De reținut

Incidentul arată o vulnerabilitate structurală: chiar și o platformă cu peste un miliard de utilizatori activi lunar poate rămâne, temporar, fără infrastructura sa de linkuri, printr-o decizie luată la nivel de registry de domeniu — fără nicio intervenție asupra serverelor proprii ale companiei.

Articol actualizat pe măsură ce apar informații noi din partea Telegram sau DomainME.