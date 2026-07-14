Fotbal/ Liga 3: Aerostar Bacău își reia pregătirile

„Aviatorii” antrenați de Andrei Întuneric se reunesc miercuri, 15 iulie, în vederea noii ediții de campionat ce va debuta la finalul lui august

Divizionara C Aerostar Bacău pune punct vacanței. Și, după o pauză de aproape două luni, revine pe teren, pregătind noua ediție de campionat ce va debuta în ultimul weekend din august. „Aviatorii” antrenați de Andrei Întuneric și Claudiu Filip își reiau antrenamentele miercuri, 15 iulie, la ora 18.00. Având în vedere lucrările de modernizare care se efectuează la stadionul „Aerostar” (schimbarea suprafeței de joc cu un teren sintetic de ultimă generație și montarea unui instalații de nocturnă), reunirea a fost programată la „Aerostar 2”.

Lotul de bază al băcăuanilor este următorul: Andrei Tancău, Vlăduț Negrea, Adrian Olteanu, Marian Prențu, Denis Ganea, Mario Ganea, Tudor Antohi, Luca Budău, Cristian Coroi, Paulian Banu, Andrei Mazilu, Marian Pruteanu, Luca Bălan, Ștefan Oancea, Teodor Roman, Alexandru Băisan, Filip Belciu, Alexandru Corban, Patrick Pantelei și Andrei Solomon. Față de efectivul din sezonul trecut se înregistrează două noutăți: Denis Ganea (21 ani, fost la Șoimii Gura Humorului) care va face cuplu în centrul defensivei cu fratele său geamăn, Mario și Paulian Banu (25 ani, ex Unirea Alba Iulia), care îl va înlocui în linia mediană pe Matei, singurul jucător de care „aviatorii” s-au despărțit în această vară.

Lotului de 20 li se vor alătura șapte jucători Under (ani de naștere 2007 și 2008), aflați în probe timp de o săptămână. În acest sens, în weekend va avea loc și un prim joc-școală, care se va derula pe terenul sintetic de la Buhuși. Până la startul Ligii 3, trupa lui Întuneric va susține șase jocuri de verificare, căroria li se va adăuga cel puțin un meci în Cupa României, cel de pe 29 iulie, din primul tur.

Programul partidelor-test pe care „aviatorii” le vor susține în această vară

25 iulie : FC Bacău 2- Aerostar (deplasare)

1 august : CSM Vaslui- Aerostar (la Vaslui)

8 august : CSM Pașcani- Aerostar (la Pașcani)

9 august : Aerostar- Corona Brașov (la Borsec)

15 august : Aerostar- CSM Adjud (în Bacău)