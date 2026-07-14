Expoziția de pictură și grafică „Marie, dragă” | Luminița Radu

Centrul de Cultură „George Apostu” invită publicul iubitor de artă la vernisajul expoziției de pictură și grafică „Marie, dragă” a artistei Luminița Radu și la lansarea albumului de artă omonim, eveniment care va avea loc joi, 16 iulie 2026, de la ora 17:00, la Muzeul de Artă Contemporană „George Apostu”.

Vernisajul va fi completat de un moment muzical de excepție susținut de Părintele Iulian Mușat și Teona Mușat, care vor aduce un plus de emoție și sensibilitate evenimentului prin interpretările lor.

Noul proiect expozițional al Luminiței Radu poartă titlul „Marie, dragă”, o formulă aparent simplă, dar încărcată de sensibilitate și profunzime spirituală. Expoziția este dedicată Fecioarei Maria – Maica Domnului Iisus Hristos –, figura centrală a creștinătății, simbol al iubirii, al smereniei, al ocrotirii și al speranței.

Expoziția va fi prezentată de dr. Luiza Barcan, critic și istoric de artă.

„… În ciuda aparenței, imaginile care o înfățișează pe Maica Domnului, realizate de Luminița Radu, nu sunt propriu-zis icoane ci interpretări în cheie personală, cu unele dintre libertăți pe care le permite arta laică, ale diferitelor tipuri iconografice ale Fecioarei Maria, pe care artista le-a cercetat, le-a asimilat și le-a reconstruit, în acord cu propria sa trăire și viziune…

Imagistica de inspirație religioasă a Luminiței Radu se înscrie în direcția mai veche sau mai nouă de redescoperire a spiritualității ortodoxe din arta noastră contemporană și își aduce propria contribuție la îmbogățirea acestui patrimoniu artistic menit să devină o formă de mărturisire a lui Dumnezeu și a creației divine.” (Luiza Barcan)

Luminița Radu (n. 1979) este absolventă a Facultăţii de Arte Plastice, Decorative și Design din Iași, secţia Grafică. Membră UAP, filiala Bacău, din anul 2009, artista a expus în numeroase expoziții personale, dintre care amintim: seria „Aproape de casă” (Iași, Chișinău, Galați, Covasna, 2011), „Între timpi” (Galeria Nouă, 2022) și, cel mai recent proiect, „Automaton” (2023-2024). Prin lucrările sale, Luminița Radu construiește un limbaj vizual organic, tensionat între instinct și vulnerabilitate, propunând publicului o reflecție profundă asupra naturii umane.

Managerul Centrului de Cultură „George Apostu”, Ovidiu Ungureanu, subliniază importanța acestui proiect: „Pentru Centrul de Cultură «George Apostu», susținerea și promovarea artiștilor locali reprezintă o misiune constantă. Luminița Radu este o artistă de o rigoare remarcabilă, foarte apreciată de public și de specialiști din întreaga țară. I-am urmărit parcursul artistic îndeaproape de-a lungul timpului, iar acest proiect expozițional «Marie, dragă» s-a născut firesc, din dialog, încredere și respect pentru creația autentică, de la conturarea conceptului expozițional și realizarea albumului de artă până la producția materialului video în care artista vorbește cu sinceritate despre propriul univers creator”.

Invităm publicul să descopere un univers artistic sensibil și autentic, în care reflecția asupra sacrului și a dimensiunii spirituale a existenței se împletește cu un limbaj plastic profund personal.